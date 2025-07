MEIO AMBIENTE

O fim do céu azul? Entenda por que ele ficará cada vez mais laranja, segundo especialistas

O cenário de um pôr do sol alaranjado, embora belo, aponta para um grave problema global

Publicado em 8 de julho de 2025 às 13:30

Entenda como a poluição atmosférica está mudando a cor do nosso céu Crédito: PxHere

Um alerta científico nos confronta com uma realidade preocupante: o azul do nosso céu está cedendo espaço para tons alaranjados, um sinal visível do avanço da poluição atmosférica. Esta transformação impacta diretamente a maneira como enxergamos a luz solar. >

Cientistas afirmam que o acúmulo de poeira e fumaça na atmosfera modifica nossa percepção da luz emitida pelo Sol. Conforme o meteorologista César Soares, em entrevista à CNN, "a cor alaranjada acontece porque a frequência vermelha, que o Sol emite, interage menos com partículas de poluição, como poeira e fumaça.">

Este fenômeno se intensifica anualmente, impulsionado por níveis crescentes de poluição e queimadas. As mãos humanas aceleram a degradação, fazendo o céu exibir cada vez mais nuances avermelhadas e alaranjadas, prejudicando a qualidade de vida.>

Por que o ceu fica laranja?

A ciência explica que a presença de partículas de poluição na atmosfera realça as cores vermelhas. Soares detalha: "Assim como o oxigênio na atmosfera destaca o azul do céu, as partículas de poluição realçam os tons avermelhados." As queimadas, muitas vezes provocadas, agravam dramaticamente este cenário.>

O aquecimento global contribui com secas prolongadas e calor intenso, fomentando incêndios que liberam vasta quantidade de poeira. Dados do MapBiomas indicam um aumento de 79% em hectares queimados entre 2023 e 2024. Este ritmo ameaça a permanência do céu azul.>

Impactos alem do horizonte

Os efeitos das queimadas não se restringem às áreas atingidas, estendendo-se por diversas regiões. O doutor Edson Grandisoli, da USP, enfatiza: "As queimadas impactam muito além das áreas onde ocorrem. Muitas pessoas pensam que apenas a população local sofre, mas essa percepção não é correta.">

A saúde humana é severamente comprometida. Ar seco e carregado de poeira dificulta a respiração, desencadeando reações alérgicas e doenças respiratórias. Grandisoli alerta: "Isso prejudica a saúde, especialmente de crianças e idosos, piorando a desigualdade, elevando o número de doentes respiratórios e sobrecarregando hospitais.">

Como se proteger

Proteger a saúde respiratória é essencial. O fotógrafo Stuart Palley, com vasta experiência em incêndios florestais, oferece dicas cruciais para o National Geographic. É fundamental monitorar o Índice de Qualidade do Ar (IQAr) local para tomar decisões informadas sobre sair de casa.>

Use máscaras N95 ou superiores ao ar livre quando a qualidade do ar estiver muito ruim (IQAr de 121 a 200) ou péssima (acima de 201). Considere investir em filtros de ar domésticos mais eficientes, classificados para partículas de 2,5 mícrons, e troque-os regularmente se estiverem sujos.>