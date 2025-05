CINEMA

'Cuddle': novo filme de Bárbara Paz será estrelado por Willem Dafoe, astro de Hollywood

Atriz brasileira e astro norte-americano se reencontram quase uma década após parceria em 'Meu Amigo Hindu'

'Cuddle' será uma coprodução internacional que une a brasileira Conspiração Filmes, responsável pelo vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, com a Infinity Hill, produtora de Argentina, 1985, também indicada ao prêmio da Academia.>

A relação entre Bárbara e Dafoe é de longa data. Os dois se aproximaram durante as filmagens de 'Meu Amigo Hindu', dirigido por Héctor Babenco, então marido da atriz. O longa semi-autobiográfico abordava os últimos dias de um cineasta com câncer e o vínculo que ele cria com um jovem paciente no hospital.>