Bençãos no amor: Universo anuncia conexões de alma e milagres para 4 signos nesta quinta (5 de março)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de março de 2026 às 12:12
O amor hoje não é apenas sobre paixão, é sobre proteção e destino. Se o clima andava pesado ou incerto, o trígono Sol-Júpiter traz uma "mão invisível" que coloca tudo no lugar. É um dia de curas profundas, onde conversas difíceis se transformam em pontes de carinho.
Para os signos de água (Câncer, Escorpião e Peixes), a sensação é de que um milagre está acontecendo. Sabe aquela conexão que parece de outras vidas? Ela se fortalece agora. Libra, com a Lua no signo, se torna um ímã de gentilezas.
Se você está solteiro, fique atento: encontros iniciados sob essa energia tendem a ser duradouros e muito prósperos. Deixe o coração aberto, porque o amor hoje vem com força total.