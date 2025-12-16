Um dia de verdades e ajustes: veja o recado do céu para o seu signo hoje (16 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 12:12
Terça-feira, 16 de dezembro, chega com uma energia que não passa despercebida. O céu do dia indica reviravoltas emocionais, conversas delicadas e situações que exigem mais sensibilidade do que impulso. Nada acontece por acaso: os ajustes que surgem agora revelam exatamente onde algo precisa ser cuidado, revisto ou fortalecido.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Com o Sol em Sagitário iluminando verdades e a Lua em tensão, sentimentos emergem sem filtro. É um dia que pede empatia, escuta ativa e atenção redobrada às palavras. Relações podem ser testadas mas também têm grande chance de amadurecer.
Com o Sol em Sagitário iluminando verdades e a Lua em tensão, sentimentos emergem sem filtro. É um dia que pede empatia, escuta ativa e atenção redobrada às palavras. Relações podem ser testadas mas também têm grande chance de amadurecer.
Resumo do dia: quem age com consciência transforma tensão em crescimento.