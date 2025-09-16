Acesse sua conta
Como evitar que o cabelo fique oleoso rápido: veja 6 dicas práticas e fáceis

Descubra como controlar a oleosidade do cabelo e manter os fios limpos, leves e com aparência saudável por mais tempo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:00

Mulher com o cabelo oleoso
Mulher com o cabelo oleoso Crédito: Shutterstock/Reprodução

Se você sente que seu cabelo fica oleoso poucas horas após a lavagem, saiba que você não está sozinho. A produção de óleo no couro cabeludo é natural e essencial para proteger os fios, mas, em excesso, pode deixar o cabelo pesado, grudado e sem movimento. Fatores como tipo de cabelo, clima, alimentação, excesso de produtos e até a forma como você lava os fios podem influenciar na oleosidade.

A boa notícia é que pequenas mudanças na rotina e nos cuidados diários podem fazer uma grande diferença. Com atenção aos produtos que você usa, à frequência da lavagem e à maneira de aplicar shampoo e condicionador, é possível manter os fios limpos, leves e com aparência saudável por mais tempo.

1. Lave com água morna ou fria

Sabia que a água quente pode estimular a produção de óleo nas glândulas sebáceas? Isso ajuda no aumento da oleosidade no couro cabeludo. Portanto, a dica dos especialistas da L’Oréal Paris é optar por água morna ou fria na hora da lavagem.

2. Use shampoo adequado

Shampoos para cabelos oleosos ou de limpeza equilibrada ajudam a controlar a oleosidade sem ressecar os fios. Lembre também de evitar produtos muito pesados ou hidratantes próximos à raiz.

3. Não lave demais

Entender a frequência de lavagem é essencial para diminuir a oleosidade. Lavar o cabelo demais pode fazer com que o seu organismo entenda que deve produzir ainda mais óleos para hidratar o couro cabeludo que está aparentemente "ressecado". Ou seja, você acaba estimulando o couro cabeludo a produzir ainda mais óleo, um efeito rebote. Desta forma, você pode intercalar os dias de lavagem, além de apostar em um shampoo a seco se necessário.

4. Evite passar condicionador na raiz

Especialistas da L’Oréal Paris explicam que é preciso pegar leve no condicionador. O produto deve ser aplicado apenas nas pontinhas, nunca no couro cabeludo, para não aumentar a oleosidade. Com cuidado, passe também no comprimento do cabelo. Enxágue bem e garanta que não fique nenhum resquício.

5. Controle a alimentação

A forma que nos alimentamos influencia diretamente a saúde do nosso cabelo e pele. Alimentos muito gordurosos, por exemplo, podem influenciar na oleosidade do cabelo. Desta forma, o ideal é equilibrar a dieta, priorizando o consumo de alimentos ricos em nutrientes, vitaminas, minerais, ativos antioxidantes e anti-inflamatórios.

6. Evite ficar passando a mão

Você tem a mania de ficar mexendo no seu cabelo o tempo todo? Pois saiba que a oleosidade presente nas mãos pode acabar passando para os fios e, em poucas horas, você pode ter um cabelo pegajoso e com aparência pesada. 

