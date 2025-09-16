REDES SOCIAIS

Mulher transforma ofensas como 'homenagem' e viraliza com 'bolos do ódio'; VÍDEO

Chelsea tem usado críticas negativas como inspiração para novas criações

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 11:12

Chelsea e um de seus 'bolos do ódio' Crédito: Reprodução

Uma confeiteira norte-americana, identificada nas redes sociais apenas como Chelsea, resolveu usar os comentários negativos que recebe na internet como fonte de inspiração. Dona da sorveteria Modern Cone, nos Estados Unidos, ela tem feito sucesso com a série "bolo de ódio", na qual transforma as críticas em bolos decorados.

Um dos vídeos mais populares da série inusitada já passa de 17,3 milhões de visualizações. O doce traz uma mensagem enviada por uma usuária identificada como Jessica Miranda: "Talvez pare de ser uma prostituta descarada".

Segundo Chelsea, a crítica chegou a participar de grupos locais no Facebook para desacreditar até mesmo avaliações positivas sobre a sorveteria. "Alguém diz que gosta do que eu faço, e lá está ela tentando destruir", contou a empresária. "Isso não é ódio. É obsessão total", completou.

Para a dona da Modern Cone, ataques de haters funcionam como como um combustível para sua marca. "Cada comentário de ódio que ela deixa impulsiona meu conteúdo ainda mais. Mais visualizações, mais vendas, mais exposição. Ela está literalmente financiando essa série de bolos de ódio", afirmou.