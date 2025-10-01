ASTROLOGIA

Sol em Libra: numerologia revela como cada signo será impactado nesta quarta (1º)

Combinação do Sol em Libra com o número 9 traz fim de ciclos, clareza e novas oportunidades para todos os signos em outubro de 2025

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:48

Libra Crédito: Shutterstock

O Sol já está brilhando em Libra e, junto com a numerologia, promete mexer com todos os signos neste período. A energia libriana chega trazendo equilíbrio, harmonia e foco nas relações, enquanto o número 9, que rege setembro de 2025 e também o ano, reforça o fim de ciclos, a busca por autoconhecimento e a chance de deixar para trás o que não serve mais.

Essa combinação abre um portal de clareza. É o momento perfeito para enxergar de frente situações que estavam confusas e tomar decisões conscientes, seja no amor, no trabalho ou na vida pessoal. O Sol em Libra pede que a balança seja ajustada entre dar e receber, enquanto a vibração do 9 ajuda a cortar excessos e encerrar histórias que travam seu crescimento.

Para quem nasceu em setembro, por exemplo, esse período potencializa a sabedoria e o desejo de organizar a vida com mais paz. Já os aniversariantes de outubro tendem a viver emoções mais intensas, o que exige cautela nas escolhas. Em comum, todos os signos recebem uma oportunidade poderosa: se libertar do que não faz sentido e abrir espaço para novas conquistas.