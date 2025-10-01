Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sol em Libra: numerologia revela como cada signo será impactado nesta quarta (1º)

Combinação do Sol em Libra com o número 9 traz fim de ciclos, clareza e novas oportunidades para todos os signos em outubro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:48

Libra
Libra Crédito: Shutterstock

O Sol já está brilhando em Libra e, junto com a numerologia, promete mexer com todos os signos neste período. A energia libriana chega trazendo equilíbrio, harmonia e foco nas relações, enquanto o número 9, que rege setembro de 2025 e também o ano, reforça o fim de ciclos, a busca por autoconhecimento e a chance de deixar para trás o que não serve mais.

Essa combinação abre um portal de clareza. É o momento perfeito para enxergar de frente situações que estavam confusas e tomar decisões conscientes, seja no amor, no trabalho ou na vida pessoal. O Sol em Libra pede que a balança seja ajustada entre dar e receber, enquanto a vibração do 9 ajuda a cortar excessos e encerrar histórias que travam seu crescimento.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Para quem nasceu em setembro, por exemplo, esse período potencializa a sabedoria e o desejo de organizar a vida com mais paz. Já os aniversariantes de outubro tendem a viver emoções mais intensas, o que exige cautela nas escolhas. Em comum, todos os signos recebem uma oportunidade poderosa: se libertar do que não faz sentido e abrir espaço para novas conquistas.

Na prática, a mensagem da numerologia é clara: ouça sua intuição, negocie com equilíbrio e não carregue fardos desnecessários. É hora de usar o peso da experiência para virar a página e começar uma fase mais consciente, conectada e plena.

Leia mais

Imagem - ‘Vale Tudo’: final de Raquel surpreende com desfecho diferente do original de 1988

‘Vale Tudo’: final de Raquel surpreende com desfecho diferente do original de 1988

Imagem - Internada, ex-atriz da Globo faz alerta sobre comida crua: ‘Cuidado’

Internada, ex-atriz da Globo faz alerta sobre comida crua: ‘Cuidado’

Imagem - Carta O Sol no Tarot indica sucesso financeiro e reconciliações nesta quarta (1)

Carta O Sol no Tarot indica sucesso financeiro e reconciliações nesta quarta (1)

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria’?: treta e sobremesa vegana marcam o quarto episódio

Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria’?: treta e sobremesa vegana marcam o quarto episódio
Imagem - 7 truques de especialistas para envelhecer mais devagar e com saúde

7 truques de especialistas para envelhecer mais devagar e com saúde
Imagem - ‘Vale Tudo’: final de Raquel surpreende com desfecho diferente do original de 1988

‘Vale Tudo’: final de Raquel surpreende com desfecho diferente do original de 1988

MAIS LIDAS

Imagem - Outubro será de reencontros, reaproximação e reviravoltas emocionais para 4 signos; veja previsão
01

Outubro será de reencontros, reaproximação e reviravoltas emocionais para 4 signos; veja previsão

Imagem - SESI e SENAI abrem 2 mil vagas gratuitas para qualificação profissional na Bahia; veja como se inscrever
02

SESI e SENAI abrem 2 mil vagas gratuitas para qualificação profissional na Bahia; veja como se inscrever

Imagem - Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba
03

Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba

Imagem - Anjo da Guarda sinaliza necessidade de cuidado dobrado para Touro, Virgem e Aquário neste 1º de outubro
04

Anjo da Guarda sinaliza necessidade de cuidado dobrado para Touro, Virgem e Aquário neste 1º de outubro