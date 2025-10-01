Acesse sua conta
Carta O Sol no Tarot indica sucesso financeiro e reconciliações nesta quarta (1)

Outubro traz prosperidade e harmonia: O Sol no Tarot anuncia ganhos e reconciliações

  Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 00:01

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

Outubro já chega com energia positiva e clareza total, graças à carta do Tarot O Sol, o décimo nono Arcano Maior. Essa carta traz luz sobre as situações, destacando o que precisa ser visto e compreendido, sem deixar espaço para ilusões. Depois de um setembro mais confuso, marcado pela Lua, agora é hora de enxergar a verdade e agir com consciência.

No amor, O Sol traz momentos de alegria, respeito e conexão verdadeira. Quem está só pode ter encontros significativos, mas é preciso ser autêntico(a) e evitar joguinhos. Para quem já está em um relacionamento, a carta favorece diálogo aberto, harmonia e gestos de carinho que renovam a relação.

No trabalho e nas finanças, O Sol indica sucesso, reconhecimento e oportunidades de crescimento. Obstáculos que antes pareciam insuperáveis tendem a se dissipar, mas é preciso tomar decisões conscientes, sem excesso de confiança.

Quando o assunto é família e amigos, a carta ilumina os laços, favorece reconciliações e incentiva conversas sinceras. É o momento ideal para resolver mal-entendidos e fortalecer vínculos importantes.

Em relação à saúde, O Sol simboliza vitalidade e energia física, desde que você cuide de si mesmo(a). Uma rotina equilibrada, com atenção ao bem-estar mental, ajuda a atravessar o mês com força e disposição.

Na espiritualidade, outubro é perfeito para se conectar com sua energia vital, refletir sobre crenças e práticas, e buscar autoconhecimento. A luz do Sol traz confiança, clareza e sensação de renovação, lembrando que sempre há luz mesmo nos momentos difíceis.

O Tarot de outubro promete um mês iluminado, cheio de oportunidades para agir com consciência, se conectar com quem você ama e renovar sua energia em todas as áreas da vida.

Tags:

Horóscopo Tarot Astrologia

