Ex-Bahia deve assinar com time do futebol árabe após fracassar na Europa

Wendel de Novais
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 12:13
A procura do Sporting por um novo clube para Biel parece ter durado pouco. Isso porque o atacante de 24 anos deve ser anunciado em breve como reforço do Al-Shabab, da Arábia Saudita, de acordo com informações do jornal português A Bola.
O jogador, inclusive, já estaria a caminho do país para realizar exames médicos e formalizar contrato por empréstimo. Apesar da negociação, o vínculo do atleta segue ligado ao Sporting, de Portugal, clube com o qual tem contrato até 2029.
Biel atuou pelo Bahia entre o ano de 2023 e o início de 2025. O atleta, no entanto, não conseguiu espaço no elenco do Sporting e acabou sendo repassado ao Atlético-MG por empréstimo. No time mineiro, teve participação modesta.
Relembre a passagem de Biel pelo Bahia
Além de marcar apenas um gol e dar duas assistências em 24 partidas, Biel ficou marcado por um lance decisivo na final da Copa Sul-Americana, quando Biel desperdiçou uma chance clara na prorrogação e também errou uma cobrança de pênalti diante do Lanús, que acabou ficando com o título.
No Sporting, a utilização foi ainda mais limitada. O atacante entrou em campo apenas sete vezes, com uma única partida como titular, justamente na derrota para o Borussia Dortmund, fora de casa, pelo jogo de volta do playoff da Liga dos Campeões.
Biel foi adquirido pelo clube português no começo de 2025 por cerca de 8 milhões de euros, em uma negociação que, na época, se tornou a maior venda da história do Bahia. O posto, no entanto, acabou sendo superado posteriormente com a transferência de Lucho Rodríguez para o Neom SC, também do futebol saudita.
Atualmente, o Al-Shabab ocupa a 14ª colocação do Campeonato Saudita e vê no atacante brasileiro uma aposta para reforçar o setor ofensivo na sequência da temporada.