Ex-Bahia deve assinar com time do futebol árabe após fracassar na Europa

Atacante pertence ao Sporting e vai passar por exames antes de assinar contrato

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 12:13

Biel comemora após marcar o primeiro gol na temporada
Biel comemora após marcar o primeiro gol na temporada Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A procura do Sporting por um novo clube para Biel parece ter durado pouco. Isso porque o atacante de 24 anos deve ser anunciado em breve como reforço do Al-Shabab, da Arábia Saudita, de acordo com informações do jornal português A Bola.

O jogador, inclusive, já estaria a caminho do país para realizar exames médicos e formalizar contrato por empréstimo. Apesar da negociação, o vínculo do atleta segue ligado ao Sporting, de Portugal, clube com o qual tem contrato até 2029.

Biel atuou pelo Bahia entre o ano de 2023 e o início de 2025. O atleta, no entanto, não conseguiu espaço no elenco do Sporting e acabou sendo repassado ao Atlético-MG por empréstimo. No time mineiro, teve participação modesta.

Relembre a passagem de Biel pelo Bahia

Biel durante passagem pelo Bahia por Paula Fróes/CORREIO
Biel durante passagem pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ E.C Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Divulgação/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Tiago Caldas / EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Tiago Caldas /EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Letícia Martins / Divulgação ECBahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Tiago Caldas / ECBahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por EC Bahia/Divulgação
Biel durante passagem pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Biel durante passagem pelo Bahia por Divulgação/EC Bahia
1 de 18
Biel durante passagem pelo Bahia por Paula Fróes/CORREIO

Além de marcar apenas um gol e dar duas assistências em 24 partidas, Biel ficou marcado por um lance decisivo na final da Copa Sul-Americana, quando Biel desperdiçou uma chance clara na prorrogação e também errou uma cobrança de pênalti diante do Lanús, que acabou ficando com o título.

No Sporting, a utilização foi ainda mais limitada. O atacante entrou em campo apenas sete vezes, com uma única partida como titular, justamente na derrota para o Borussia Dortmund, fora de casa, pelo jogo de volta do playoff da Liga dos Campeões.

Biel foi adquirido pelo clube português no começo de 2025 por cerca de 8 milhões de euros, em uma negociação que, na época, se tornou a maior venda da história do Bahia. O posto, no entanto, acabou sendo superado posteriormente com a transferência de Lucho Rodríguez para o Neom SC, também do futebol saudita.

Atualmente, o Al-Shabab ocupa a 14ª colocação do Campeonato Saudita e vê no atacante brasileiro uma aposta para reforçar o setor ofensivo na sequência da temporada.

