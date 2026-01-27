Acesse sua conta
Vitória tem interesse em contratação de volante multicampeão do Vasco da Gama

Volante de 33 anos tem títulos nacionais e internacionais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:26

Tchê Tchê é multicampeão no futebol brasileiro
Tchê Tchê é multicampeão no futebol brasileiro Crédito: Reprodução/Dhavid Normando

O Vitória continua trabalhando nos bastidores e tem um nome experiente no radar para reforçar o meio-campo. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, setorista do Vasco da Gama, o Rubro-Negro demonstrou interesse na contratação do volante Tchê Tchê, que faz parte do elenco do clube carioca.

O jogador surge como alternativa para encorpar o elenco ainda nesta janela de transferências, já que, do lado vascaíno, a avaliação interna é de que não há resistência para uma possível liberação, o que pode abrir caminho para o avanço das conversas.

Na atual temporada, Tchê Tchê foi utilizado em quatro partidas pelo time carioca, começando como titular nos jogos contra Boavista e Nova Iguaçu. Aos 33 anos, o volante carrega no currículo conquistas expressivas, como títulos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil e da Supercopa.

O Vitória estreia no Brasileirão nesta quarta-feira (28), no Barradão, às 19h, em um jogo tratado como decisivo contra o Remo. O clube teria, inclusive, oficializado uma proposta para o retorno do atacante Marinho, que está livre no mercado após deixar o Fortaleza e chegou a ser flagrado no meio da torcida do Leão da Barra.

