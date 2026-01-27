Vitória tem interesse em contratação de volante multicampeão do Vasco da Gama

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:26
O Vitória continua trabalhando nos bastidores e tem um nome experiente no radar para reforçar o meio-campo. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, setorista do Vasco da Gama, o Rubro-Negro demonstrou interesse na contratação do volante Tchê Tchê, que faz parte do elenco do clube carioca.
O jogador surge como alternativa para encorpar o elenco ainda nesta janela de transferências, já que, do lado vascaíno, a avaliação interna é de que não há resistência para uma possível liberação, o que pode abrir caminho para o avanço das conversas.
Tchê Tchê é multicampeão no futebol brasileiro
Na atual temporada, Tchê Tchê foi utilizado em quatro partidas pelo time carioca, começando como titular nos jogos contra Boavista e Nova Iguaçu. Aos 33 anos, o volante carrega no currículo conquistas expressivas, como títulos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil e da Supercopa.
O Vitória estreia no Brasileirão nesta quarta-feira (28), no Barradão, às 19h, em um jogo tratado como decisivo contra o Remo. O clube teria, inclusive, oficializado uma proposta para o retorno do atacante Marinho, que está livre no mercado após deixar o Fortaleza e chegou a ser flagrado no meio da torcida do Leão da Barra.