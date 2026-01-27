MERCADO DA BOLA

Vitória tem interesse em contratação de volante multicampeão do Vasco da Gama

Volante de 33 anos tem títulos nacionais e internacionais

27 de janeiro de 2026

O Vitória continua trabalhando nos bastidores e tem um nome experiente no radar para reforçar o meio-campo. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, setorista do Vasco da Gama, o Rubro-Negro demonstrou interesse na contratação do volante Tchê Tchê, que faz parte do elenco do clube carioca.

O jogador surge como alternativa para encorpar o elenco ainda nesta janela de transferências, já que, do lado vascaíno, a avaliação interna é de que não há resistência para uma possível liberação, o que pode abrir caminho para o avanço das conversas.

Na atual temporada, Tchê Tchê foi utilizado em quatro partidas pelo time carioca, começando como titular nos jogos contra Boavista e Nova Iguaçu. Aos 33 anos, o volante carrega no currículo conquistas expressivas, como títulos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil e da Supercopa.