BRASIL

Erika Hilton denuncia fraude na venda de ingressos para show de Harry Styles no Brasil

Deputada revelou que Ticketmaster estaria limitando a oferta oficial para lucrar com comissões de cambistas

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:00

Erika Hilton Crédito: Câmara dos Deputados

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) protocolou uma representação na Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP), nesta segunda-feira (26), para apurar denúncias de fraude na venda de ingressos para a turnê do cantor Harry Styles em São Paulo.

O movimento jurídico foi motivado por relatos de consumidores que testemunharam irregularidades e privilégios concedidos a cambistas no ponto de venda físico do Suhai Music Hall. Na internet, fãs compartilharam registros de que o teto de compra por CPF foi ignorado para favorecer revendedores ilegais, apontando uma possível omissão da organização do evento.

Hilton denunciou um esquema onde a Ticketmaster, distribuidora dos ingressos no Brasil, supostamente limitava a oferta oficial para lucrar com comissões sobre os preços abusivos praticados por cambistas. A deputada ressaltou que tal conduta, se ratificada, representa uma grave violação aos direitos do consumidor brasileiro.

“Com isso, a empresa conseguiu criar uma escassez artificial, vender apenas uma parcela dos ingressos com o preço oficial e direcionar o resto aos cambistas, que inflavam os preços e repassavam uma comissão para a TicketMaster”, escreveu. Segundo a deputada, esse tipo de conduta, se comprovada no Brasil, configura crime contra o consumidor.

O cantor se apresenta no Estádio do MorumBIS em 17 e 18 de julho. Os ingressos de ambos os shows são geridos pela Ticketmaster.