BRASIL

André Mendonça nega pedido de liberdade do Careca do INSS

Defesa pediu revogação da prisão preventiva e desbloqueio de valores; empresário está preso no Bloco V da Papuda

Metrópoles

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 20:40

Careca do INSS Crédito: Reprodução

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido de liberdade ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

Obras na mansão do Careca do INSS são abandonadas 1 de 9

Preso desde 12 de setembro, a defesa pediu que o empresário fosse colocado em liberdade, com a revogação da prisão preventiva que cumpre no Bloco V do Complexo Penitenciário da Papuda, após transferência, como mostrou a coluna.