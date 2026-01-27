Acesse sua conta
André Mendonça nega pedido de liberdade do Careca do INSS

Defesa pediu revogação da prisão preventiva e desbloqueio de valores; empresário está preso no Bloco V da Papuda

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 20:40

Careca do INSS
Careca do INSS Crédito: Reprodução

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido de liberdade ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

Preso desde 12 de setembro, a defesa pediu que o empresário fosse colocado em liberdade, com a revogação da prisão preventiva que cumpre no Bloco V do Complexo Penitenciário da Papuda, após transferência, como mostrou a coluna.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio*.

