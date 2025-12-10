OPORTUNIDADE

Inscrições para concurso de Universidade Federal com salários de até R$ 4,9 mil terminam nesta quarta (10)

São 127 vagas para vagas de ensino médio e superior

As inscrições para o concurso da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) com 127 vagas e salários de até R$ 4,9 mil terminam nesta quarta-feira (10). As inscrições devem ser feitas no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame.

São 88 vagas para oito cargos de nível médio e 39 vagas para 21 diferentes cargos de nível superior. Os cargos com maior número de vagas são assistente em administração (57) e técnico em enfermagem (13).

