Inscrições para concurso de Universidade Federal com salários de até R$ 4,9 mil terminam nesta quarta (10)

São 127 vagas para vagas de ensino médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 07:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) com 127 vagas e salários de até R$ 4,9 mil terminam nesta quarta-feira (10). As inscrições devem ser feitas no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame.

São 88 vagas para oito cargos de nível médio e 39 vagas para 21 diferentes cargos de nível superior. Os cargos com maior número de vagas são assistente em administração (57) e técnico em enfermagem (13).

Vagas do concurso da UniRio

De acordo com o cronograma previsto, as provas devem ocorrer em fevereiro. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), no último dia 14. Desde 2019 a Universidade não abria concurso para técnicos administrativos.

