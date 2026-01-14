SISU 2026: Veja os cursos e as universidades com mais vagas ao redor do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 19:37
O Ministério da Educação (MEC) deu início ao processo do Sistema de Seleção Unificado (SISU) 2026, disponibilizando um total de 274.598 vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. O sistema, que utiliza as notas do Enem 2025 como critério de seleção, concentra a maioria das oportunidades em universidades federais e institutos tecnológicos, abrangendo cursos de diversas áreas do conhecimento.
No topo da lista de ofertas do Sisu 2026, o curso de Pedagogia consolida-se como a carreira com maior número de vagas, totalizando 10.145. O pódio de cursos com maior disponibilidade de cadeiras é completado por Administração, que oferece 9.462 vagas, e Matemática, com 9.332. Conforme os dados oficiais do Ministério da Educação (MEC), o ranking dos dez cursos com maior oferta de vagas para este ano é o seguinte:
O Sisu 2026 reúne 136 instituições de ensino, tendo a UFRJ como a maior ofertante, com 9.120 vagas no total. Completam o grupo das três maiores a UFF, com 8.931 oportunidades, e a UFPB, que abre 8.005 postos. Confira o levantamento das dez universidades com o maior número de vagas disponíveis de acordo com o MEC:
Para os candidatos, o cronograma oficial durante o período de inscrição é atualizado todo o dia, permitindo que o estudante monitore suas chances de aprovação e altere suas opções caso necessário. As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet e permitem a escolha de até duas opções de curso. As inscriçãos para o SISU vão estar abertas do dia 19 até o dia 23 com resultado previsto para dia 27 de janeiro.