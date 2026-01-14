Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

SISU 2026: Veja os cursos e as universidades com mais vagas ao redor do Brasil

As inscrições para o sistema vão estar abertas de 19 até 23 de janeiro.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 19:37

Página do Sisu
Página do Sisu Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) deu início ao processo do Sistema de Seleção Unificado (SISU) 2026, disponibilizando um total de 274.598 vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. O sistema, que utiliza as notas do Enem 2025 como critério de seleção, concentra a maioria das oportunidades em universidades federais e institutos tecnológicos, abrangendo cursos de diversas áreas do conhecimento.

No topo da lista de ofertas do Sisu 2026, o curso de Pedagogia consolida-se como a carreira com maior número de vagas, totalizando 10.145. O pódio de cursos com maior disponibilidade de cadeiras é completado por Administração, que oferece 9.462 vagas, e Matemática, com 9.332. Conforme os dados oficiais do Ministério da Educação (MEC), o ranking dos dez cursos com maior oferta de vagas para este ano é o seguinte:

  1. Pedagogia - 10.145 vagas;
  2. Administração - 9.462 vagas;
  3. Matemática - 9.332 vagas;
  4. Ciências Biológicas - 8.932 vagas;
  5. Direito - 7.834 vagas;
  6. Química - 7.647 vagas;
  7. Física - 6.773 vagas;
  8. Engenharia Civil - 6.704 vagas;
  9. Medicina - 5.524 vagas;
  10. Agronomia - 5.458 vagas.

O Sisu 2026 reúne 136 instituições de ensino, tendo a UFRJ como a maior ofertante, com 9.120 vagas no total. Completam o grupo das três maiores a UFF, com 8.931 oportunidades, e a UFPB, que abre 8.005 postos. Confira o levantamento das dez universidades com o maior número de vagas disponíveis de acordo com o MEC:

  1. UFRJ - 9.120 vagas;
  2. UFF - 8.931 vagas;
  3. UFPB - 8.005 vagas;
  4. UFPE - 7.477 vagas;
  5. UFRN - 7.336 vagas;
  6. UFMG - 6.552 vagas;
  7. IFSP - 6.470 vagas;
  8. UFC - 6.408 vagas;
  9. UFMA - 6.098 vagas;
  10. UFBA - 5.991 vagas.

Para os candidatos, o cronograma oficial durante o período de inscrição é atualizado todo o dia, permitindo que o estudante monitore suas chances de aprovação e altere suas opções caso necessário. As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet e permitem a escolha de até duas opções de curso. As inscriçãos para o SISU vão estar abertas do dia 19 até o dia 23 com resultado previsto para dia 27 de janeiro.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Educação corporativa entra em ponto de virada em 2026

Thiago Dantas leva planejamento educacional de Salvador a evento nacional de Educação em Brasília

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

De que vale ser doutor? Proposta surpreende técnicos federais da Educação e exclui gratificação de quem tem doutorado

Tags:

Enem Educação

Mais recentes

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2912, desta quarta-feira (14)

Resultado da Dupla Sena 2912, desta quarta-feira (14)
Imagem - Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)

Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)
Imagem - Resultado da Quina 6927, desta quarta-feira (14)

Resultado da Quina 6927, desta quarta-feira (14)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia de Feira x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
01

Bahia de Feira x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D
02

Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D

Imagem - Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista
03

Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista

Imagem - 'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida
04

'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida