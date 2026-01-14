EDUCAÇÃO

SISU 2026: Veja os cursos e as universidades com mais vagas ao redor do Brasil

As inscrições para o sistema vão estar abertas de 19 até 23 de janeiro.

Nauan Sacramento

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 19:37

Página do Sisu Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) deu início ao processo do Sistema de Seleção Unificado (SISU) 2026, disponibilizando um total de 274.598 vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. O sistema, que utiliza as notas do Enem 2025 como critério de seleção, concentra a maioria das oportunidades em universidades federais e institutos tecnológicos, abrangendo cursos de diversas áreas do conhecimento.

No topo da lista de ofertas do Sisu 2026, o curso de Pedagogia consolida-se como a carreira com maior número de vagas, totalizando 10.145. O pódio de cursos com maior disponibilidade de cadeiras é completado por Administração, que oferece 9.462 vagas, e Matemática, com 9.332. Conforme os dados oficiais do Ministério da Educação (MEC), o ranking dos dez cursos com maior oferta de vagas para este ano é o seguinte:

Pedagogia - 10.145 vagas; Administração - 9.462 vagas;

Matemática - 9.332 vagas;

Ciências Biológicas - 8.932 vagas;

Direito - 7.834 vagas;

Química - 7.647 vagas;

Física - 6.773 vagas;

Engenharia Civil - 6.704 vagas;

Medicina - 5.524 vagas;

Agronomia - 5.458 vagas.



O Sisu 2026 reúne 136 instituições de ensino, tendo a UFRJ como a maior ofertante, com 9.120 vagas no total. Completam o grupo das três maiores a UFF, com 8.931 oportunidades, e a UFPB, que abre 8.005 postos. Confira o levantamento das dez universidades com o maior número de vagas disponíveis de acordo com o MEC:



UFRJ - 9.120 vagas; UFF - 8.931 vagas;

UFPB - 8.005 vagas;

UFPE - 7.477 vagas;

UFRN - 7.336 vagas;

UFMG - 6.552 vagas; IFSP - 6.470 vagas;

UFC - 6.408 vagas;

UFMA - 6.098 vagas;

UFBA - 5.991 vagas.

