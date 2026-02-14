Acesse sua conta
Namorada de Lucas Pinheiro, atriz Isadora Cruz celebra ouro e diz que ensinou hino brasileiro ao atleta

Após conquista inédita, Lucas se emocionou - e cantou o hino no pódio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 11:52

A conquista histórica de Lucas Pinheiro Braathen nos Jogos Olímpicos de Inverno já havia garantido festa para o público brasileiro. Mas um detalhe fora das pistas chamou ainda mais atenção: o momento em que o atleta cantou o Hino Nacional no pódio, muito emocionado. Ele foi campeão olímpico na prova do slalom gigante do esqui alpino.

A cena teve participação direta da namorada do esquiador, a atriz Isadora Cruz, que revelou ter ensinado a canção ao atleta nos dias que antecederam a prova. Em entrevista à CazéTV, ela contou que os dois passaram a semana ensaiando juntos.

“Que emoção. Eu venho a semana toda ensaiando o hino do Brasil com ele, era só que faltava para ele ganhar esse ouro, subir nesse pódio em primeiro lugar, era aprender as palavras lindas, poéticas e fortes do nosso hino, que conta a história tão linda desse país tão maravilhoso, tão rico”, afirmou.

Segundo a atriz, apesar de ter nascido na Noruega, o atleta mantém forte ligação com o Brasil e demonstra grande interesse pela cultura brasileira. Ela também agradeceu o carinho que o público tem demonstrado desde a vitória.

“Não sei se ele vai conseguir cantar de tanta emoção, […] Eu acho muito bonito o interesse, o amor que ele tem pelo país, pela nossa cultura tão rica, tão linda. Eu acho que Lucas merece todo esse amor, toda essa receptividade que ele está tendo do público, porque ele é esse ser de luz”, declarou.

A medalha de ouro conquistada por Braathen foi a primeira do Brasil na história dos Jogos de Inverno.

