É OURO!!! Lucas Pinheiro faz história e conquista medalha inédita para o Brasil na Olimpíada de Inverno

Giuliana Mancini
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 10:37
Um momento histórico para o Brasil na Olimpíada de Inverno. Pela primeira vez, o país conquistou uma medalha - e foi logo o ouro! O responsável pelo feito incrível foi Lucas Pinheiro Braathen, que se tornou o campeão olímpico do slalom gigante do esqui alpino. Ele alcançou o topo do pódio neste sábado (14), após fazer o melhor tempo somado das duas baterias em Milão-Cortina.
O melhor resultado da história do Brasil nos Jogos de Inverno pertencia a Isabel Clark, com a 9ª posição no snowboard cross em Turim 2006. Os suiços Marco Odermatt e Loic Meillard completaram o pódio do slalom gigante, com a prata e o bronze, respectivamente.
Lucas Pinheiro teve o melhor tempo da primeira descida, completando o percurso em 1min13s92. Foi quase um segundo de vantagem em relação ao segundo colocado, o suíço Marco Odermatt (1min14s87), que era o atual campeão olímpico da modalidade. O terceiro mais rápido foi Loic Meillard, com 1min15s49.
A definição dos medalhistas aconteceu pela soma dos tempos de ambas as apresentações. O brasileiro confirmou o título na segunda descida, ao fazer o percurso em 1min11s08. Ele ficou com 2min25s00 no somatório. Odermatt fez a segunda descida em 1m10s71, totalizando 2m25s58. Já Loic fez a segunda em 1m10s68, somando 2min26s17.
Essa pode não ser a única medalha de Lucas nos Jogos. Ele volta à pista na segunda-feira (16) para as descidas do slalom masculino. A primeira tem previsão para 06h e segunda para 9h30 (horário de Brasília). Nascido em Oslo, na Noruega, o esquiador é filho de Bjorn Braathen e da brasileira Alessandra Pinheiro de Castro.