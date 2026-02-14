Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

É OURO!!! Lucas Pinheiro faz história e conquista medalha inédita para o Brasil na Olimpíada de Inverno

Esquiador foi o campeão no slalom gigante em Milão-Cortina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 10:37

Lucas Pinheiro no slalom gigante
Lucas Pinheiro no slalom gigante Crédito: The Olympic Games/Divulgação

Um momento histórico para o Brasil na Olimpíada de Inverno. Pela primeira vez, o país conquistou uma medalha - e foi logo o ouro! O responsável pelo feito incrível foi Lucas Pinheiro Braathen, que se tornou o campeão olímpico do slalom gigante do esqui alpino. Ele alcançou o topo do pódio neste sábado (14), após fazer o melhor tempo somado das duas baterias em Milão-Cortina.

O melhor resultado da história do Brasil nos Jogos de Inverno pertencia a Isabel Clark, com a 9ª posição no snowboard cross em Turim 2006. Os suiços Marco Odermatt e Loic Meillard completaram o pódio do slalom gigante, com a prata e o bronze, respectivamente.

Lucas Pinheiro teve o melhor tempo da primeira descida, completando o percurso em 1min13s92. Foi quase um segundo de vantagem em relação ao segundo colocado, o suíço Marco Odermatt (1min14s87), que era o atual campeão olímpico da modalidade.  O terceiro mais rápido foi Loic Meillard, com 1min15s49.

A definição dos medalhistas aconteceu pela soma dos tempos de ambas as apresentações. O brasileiro confirmou o título na segunda descida, ao fazer o percurso em 1min11s08. Ele ficou com 2min25s00 no somatório. Odermatt fez a segunda descida em 1m10s71, totalizando 2m25s58. Já Loic fez a segunda em 1m10s68, somando 2min26s17.

Essa pode não ser a única medalha de Lucas nos Jogos. Ele volta à pista na segunda-feira (16) para as descidas do slalom masculino. A primeira tem previsão para 06h e segunda para 9h30 (horário de Brasília). Nascido em Oslo, na Noruega, o esquiador é filho de Bjorn Braathen e da brasileira Alessandra Pinheiro de Castro.

Tags:

Olimpíada de Inverno Esqui Alpino

Mais recentes

Imagem - Rayssa Leal estreia em 2026 com vaga na final da SLS em Sydney

Rayssa Leal estreia em 2026 com vaga na final da SLS em Sydney
Imagem - Bahia encaminha empréstimo de Cauly para clube do Brasileirão

Bahia encaminha empréstimo de Cauly para clube do Brasileirão
Imagem - Distância, Instagram e anéis iguais: os bastidores do namoro de Rayssa Leal e Duda Wilken

Distância, Instagram e anéis iguais: os bastidores do namoro de Rayssa Leal e Duda Wilken

MAIS LIDAS

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
01

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - Edilson Capetinha é expulso do BBB 26 após briga com Leandro Boneco
02

Edilson Capetinha é expulso do BBB 26 após briga com Leandro Boneco

Imagem - Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso
03

Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
04

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma