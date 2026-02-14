CAMPEÃO!

É OURO!!! Lucas Pinheiro faz história e conquista medalha inédita para o Brasil na Olimpíada de Inverno

Esquiador foi o campeão no slalom gigante em Milão-Cortina

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 10:37

Lucas Pinheiro no slalom gigante Crédito: The Olympic Games/Divulgação

Um momento histórico para o Brasil na Olimpíada de Inverno. Pela primeira vez, o país conquistou uma medalha - e foi logo o ouro! O responsável pelo feito incrível foi Lucas Pinheiro Braathen, que se tornou o campeão olímpico do slalom gigante do esqui alpino. Ele alcançou o topo do pódio neste sábado (14), após fazer o melhor tempo somado das duas baterias em Milão-Cortina.

O melhor resultado da história do Brasil nos Jogos de Inverno pertencia a Isabel Clark, com a 9ª posição no snowboard cross em Turim 2006. Os suiços Marco Odermatt e Loic Meillard completaram o pódio do slalom gigante, com a prata e o bronze, respectivamente.

Lucas Pinheiro teve o melhor tempo da primeira descida, completando o percurso em 1min13s92. Foi quase um segundo de vantagem em relação ao segundo colocado, o suíço Marco Odermatt (1min14s87), que era o atual campeão olímpico da modalidade. O terceiro mais rápido foi Loic Meillard, com 1min15s49.

A definição dos medalhistas aconteceu pela soma dos tempos de ambas as apresentações. O brasileiro confirmou o título na segunda descida, ao fazer o percurso em 1min11s08. Ele ficou com 2min25s00 no somatório. Odermatt fez a segunda descida em 1m10s71, totalizando 2m25s58. Já Loic fez a segunda em 1m10s68, somando 2min26s17.