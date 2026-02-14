FAVORITISMO CONFIRMADO

Rayssa Leal estreia em 2026 com vaga na final da SLS em Sydney

Brasileira avança ao lado de Chloe Covell e das japonesas Coco Yoshizawa e Momiji Nishiya

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 11:17

Rayssa Leal classificada para a final da SLS Sydney Crédito: Reprodução / SLS

A temporada 2026 começou em alto nível para Rayssa Leal, que garantiu presença em mais uma decisão da etapa de abertura da Street League Skateboarding (SLS), realizada em Sydney, na Austrália. A brasileira avançou à final ao lado da australiana Chloe Covell e das japonesas Coco Yoshizawa e Momiji Nishiya, ambas medalhistas olímpicas.

Apontada como favorita na disputa realizada na Ken Rosewall Arena, Rayssa optou por uma estratégia mais segura, priorizando consistência e execução limpa para assegurar a classificação sem grandes riscos rumo à final da etapa australiana.

Brasileira se mantém entre as líderes do grupo

Competindo no grupo 2 da etapa de Sydney, Rayssa permaneceu entre as melhores desde o início. Na primeira volta, encaixou um backside tailslide e um back nose grind, somando 8,0 pontos. Já na segunda tentativa, duas quedas reduziram sua nota para 4,8.

Na sequência, durante o best trick, a brasileira começou com erro na primeira manobra. Depois, acertou um back tail, apesar de um leve desequilíbrio na aterrissagem, garantindo 7,5 pontos. Em seguida, obteve 5,4 com um back smith, sofreu nova queda na quarta tentativa e fechou com um frontside bluntslide, que rendeu 8,2 - sua maior pontuação nas manobras.

Nishiya foi campeã olímpica nos Jogos de Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, enquanto Yoshizawa conquistou o ouro nos Jogos de Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Covell domina o primeiro grupo

Na outra chave, Chloe Covell confirmou o favoritismo diante da torcida local e liderou o grupo desde o começo. Ela anotou 8,2 e 5,0 nas voltas e, já classificada, decidiu arriscar mais nas manobras do best trick, errando duas tentativas. Mesmo assim, registrou 7,7, 6,8 e 5,2 nas execuções válidas.