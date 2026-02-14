Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rayssa Leal estreia em 2026 com vaga na final da SLS em Sydney

Brasileira avança ao lado de Chloe Covell e das japonesas Coco Yoshizawa e Momiji Nishiya

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 11:17

Rayssa Leal classificada para a final da SLS Sydney
Rayssa Leal classificada para a final da SLS Sydney Crédito: Reprodução / SLS

A temporada 2026 começou em alto nível para Rayssa Leal, que garantiu presença em mais uma decisão da etapa de abertura da Street League Skateboarding (SLS), realizada em Sydney, na Austrália. A brasileira avançou à final ao lado da australiana Chloe Covell e das japonesas Coco Yoshizawa e Momiji Nishiya, ambas medalhistas olímpicas.

Apontada como favorita na disputa realizada na Ken Rosewall Arena, Rayssa optou por uma estratégia mais segura, priorizando consistência e execução limpa para assegurar a classificação sem grandes riscos rumo à final da etapa australiana.

10 sonhos que Rayssa Leal já realizou

Ter uma colaboração com a Nike. por Divulgação
Uma pista no quintal de casa. por Reprodução
Terminar a escola em Imperatriz por Reprodução/Instagram
Participar das olimpíadas por Reprodução
Medalha olímpica por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa assistiu a um desfile da Louis Vuitton na Paris Fashion Week, em 2024 por Reprodução
Participar do SLS Super Crown por Divulgação
Ter algum item da LV por Reprodução
Meu maior sonho ir ao show do João Gomes por Reprodução
Inspirar meninas por Luiza Moraes/COB
1 de 10
Ter uma colaboração com a Nike. por Divulgação

Brasileira se mantém entre as líderes do grupo

Competindo no grupo 2 da etapa de Sydney, Rayssa permaneceu entre as melhores desde o início. Na primeira volta, encaixou um backside tailslide e um back nose grind, somando 8,0 pontos. Já na segunda tentativa, duas quedas reduziram sua nota para 4,8.

Na sequência, durante o best trick, a brasileira começou com erro na primeira manobra. Depois, acertou um back tail, apesar de um leve desequilíbrio na aterrissagem, garantindo 7,5 pontos. Em seguida, obteve 5,4 com um back smith, sofreu nova queda na quarta tentativa e fechou com um frontside bluntslide, que rendeu 8,2 - sua maior pontuação nas manobras.

Nishiya foi campeã olímpica nos Jogos de Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, enquanto Yoshizawa conquistou o ouro nos Jogos de Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta

Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com a família por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa foi às lágrimas com homenagem por Reprodução
Mãe exibe barriga de grávida por Reprodução
Detalhes da decoração por Reprodução
Mãe postou detalhes da festa por Reprodução
Decoração da festa por Reprodução
Detalhe do bolo por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
DJ Waguim por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada da festa por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Bolo por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Bolo de aniversário com iniciais da skatista por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada do local onde festa foi celebrada por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
1 de 69
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução

Covell domina o primeiro grupo

Na outra chave, Chloe Covell confirmou o favoritismo diante da torcida local e liderou o grupo desde o começo. Ela anotou 8,2 e 5,0 nas voltas e, já classificada, decidiu arriscar mais nas manobras do best trick, errando duas tentativas. Mesmo assim, registrou 7,7, 6,8 e 5,2 nas execuções válidas.

Também avançaram para a final as japonesas Funa Nakayama, medalhista de bronze em Tóquio, e Liz Akama, que foi prata na mesma Olimpíada.

Leia mais

Imagem - Distância, Instagram e anéis iguais: os bastidores do namoro de Rayssa Leal e Duda Wilken

Distância, Instagram e anéis iguais: os bastidores do namoro de Rayssa Leal e Duda Wilken

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Imagem - Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Tags:

Rayssa Leal

Mais recentes

Imagem - Namorada de Lucas Pinheiro, atriz Isadora Cruz celebra ouro e diz que ensinou hino brasileiro ao atleta

Namorada de Lucas Pinheiro, atriz Isadora Cruz celebra ouro e diz que ensinou hino brasileiro ao atleta
Imagem - É OURO!!! Lucas Pinheiro faz história e conquista medalha inédita para o Brasil na Olimpíada de Inverno

É OURO!!! Lucas Pinheiro faz história e conquista medalha inédita para o Brasil na Olimpíada de Inverno
Imagem - Bahia encaminha empréstimo de Cauly para clube do Brasileirão

Bahia encaminha empréstimo de Cauly para clube do Brasileirão

MAIS LIDAS

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
01

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso
02

Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
03

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)
04

Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)