SALVADOR

Reforço de segurança e lotação: como está o Santo Antônio Além do Carmo às vésperas de mais um verão

Moradores e comerciantes se dividem entre expectativa e apreensão

Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 05:30

Imóvel será transformado em bar no Santo Antônio Além do Carmo Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

A placa de "aluga-se para fins comerciais" não se adequa mais à fachada do casarão de número 43 da rua de maior movimento do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. O contrato de aluguel recém celebrado é o primeiro passo para o novo estabelecimento comercial do bairro, que tem previsão de inauguração para a primeira quinzena de dezembro. Daqui para frente, a expectativa é que as ruas estreitas estejam cada vez mais lotadas.

Mirando o verão, que começa no dia 21 de dezembro, as amigas Zilda Farias e Maya Lamarck correm contra o tempo para deixar o casarão antigo pronto. O imóvel será transformado em um bar voltado ao público LGBT da capital baiana. "Queremos um espaço que seja acolhedor, rústico e com muita arte", resume Zilda, sobre o bar batizado de Carmo e Cores. É tanta coisa para ser feita que um detalhe da frente do imóvel ainda não foi resolvido.

Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador 1 de 13

O aviso de que o casarão está para alugar ainda não havia sido retirado da fachada na tarde de quarta-feira (26), quando a reportagem esteve na rua Direita de Santo Antônio. As novas inquilinas vistoriavam o imóvel e ajustavam as reformas que ainda precisam ser feitas. "Nosso lugar de sair, curtir, sempre foi o Santo Antônio. Então, poder ter um bar aqui, é a realização de um sonho", conta Zilda.

As expectativas aumentam conforme os dias passam. "Sabemos que o movimento maior começa agora e queremos aproveitar esse momento para abrir", acrescenta. É fato que as noites de final de semana não são abandonadas pela boêmia soteropolitana em outras épocas do ano. Mas os moradores e comerciantes sabem bem: a partir de dezembro até o Carnaval, o movimento só faz crescer.

Por falar na maior festa de rua do mundo, o bairro deve seguir uma série de regras para que a folia possa acontecer. Neste ano, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) fez recomendações como a proibição de trios elétricos e limite de blocos e público - medidas acatadas pela Prefeitura. O objetivo é tentar conciliar os interesses de moradores e visitantes.

As ruas parecem mais estreitas, faltam cadeiras nos bares e restaurantes e a movimentação de turistas é intensa. É nesse momento também que a disputa se intensifica entre os moradores que gostam da farra e os nostálgicos dos tempos mais bucólicos da região. "O Santo Antônio sempre atraiu muita gente, mas nada comparado a como é hoje em dia", Adalberto Oliveira, 64, que vive no bairro há 50 anos.

Preocupação

O "velho que gosta de farra", como ele se autointitula, não se incomoda com o som alto e o fluxo intenso de visitantes. A preocupação de Adalberto é com a insegurança. "No final de semana passado, dois assaltantes roubaram o cordão de um senhor aqui em frente de casa", contou apontando para a entrada do imóvel onde vive. "Até tem policiamento, mas poderia ser maior para evitar esses problemas", completa.

O bairro vive um eterno vai e vem de antigos moradores. Adalberto Oliveira se recorda das diversas vezes em que precisou se despedir de vizinhos. "Na realidade, aqui era um bairro de idosos. Muitos não suportaram as mudanças e saíram", diz. A venda de cerca de 40 casas em seguida no Santo Antônio, no início dos anos 2000, foi a oportunidade que diversos moradores tiveram para deixar a localidade.

Um grupo comercial comprou as dezenas de imóveis com o objetivo de construir um shopping a céu aberto, projeto que não avançou por implicações legais. O Santo Antônio Além do Carmo é um bairro do Centro Histórico de Salvador, região tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). "Naquela época, muita gente vendeu seus imóveis por preços muito abaixo do valor de mercado, e eles pertencem até hoje ao grupo comercial, que agora tenta vender", contextualiza uma moradora que vive na região há mais de 40 anos.

Entre 2010 e 2022, o subdistrito Santo Antônio, que inclui outros 11 bairros, teve redução de 23,7% no número de habitantes, como revelou o Censo. A redução no número de moradores tirou o Santo Antônio da lista das cinco localidades mais populosas de Salvador. Antes, a região aparecia em 5º lugar, agora, ocupa o 7º, com 155.835 habitantes.

Os anos passaram, mas a especulação imobiliária segue intensa. Adalberto Oliveira já perdeu as contas das vezes em que foi abordado por interessados em comprar a sua casa. "Gente de fora do país, Alemanha, França, toda a Europa. Brasileiros também, São Paulo, Rio...", cita. Os compradores miram a movimentação do bairro para investir em bares, restaurantes e pousadas.