Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reforço de segurança e lotação: como está o Santo Antônio Além do Carmo às vésperas de mais um verão

Moradores e comerciantes se dividem entre expectativa e apreensão

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 05:30

Imóvel será transformado em bar no Santo Antônio Além do Carmo
Imóvel será transformado em bar no Santo Antônio Além do Carmo Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

A placa de "aluga-se para fins comerciais" não se adequa mais à fachada do casarão de número 43 da rua de maior movimento do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. O contrato de aluguel recém celebrado é o primeiro passo para o novo estabelecimento comercial do bairro, que tem previsão de inauguração para a primeira quinzena de dezembro. Daqui para frente, a expectativa é que as ruas estreitas estejam cada vez mais lotadas. 

Mirando o verão, que começa no dia 21 de dezembro, as amigas Zilda Farias e Maya Lamarck correm contra o tempo para deixar o casarão antigo pronto. O imóvel será transformado em um bar voltado ao público LGBT da capital baiana. "Queremos um espaço que seja acolhedor, rústico e com muita arte", resume Zilda, sobre o bar batizado de Carmo e Cores. É tanta coisa para ser feita que um detalhe da frente do imóvel ainda não foi resolvido. 

Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador

Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Adalberto Oliveira (à direita) não pensa em vender a casa onde mora há mais de 50 anos  por Maysa Polcri/CORREIO
Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Imóvel será transformado em bar no Santo Antônio Além do Carmo por Maysa Polcri/CORREIO
Parte de casarão desaba no Santo Antônio Além do Carmo por Marina Silva/CORREIO
Multidão lota as ruas do Santo Antônio atrás do bloco De hoje a oito por Gilberto Barbosa/CORREIO
Laudo indica imóveis com risco de desabamento no Santo Antônio por Reprodução
Portal do Carnaval começa a ser montado no Santo Antônio Além do Carmo por Marina Silva/CORREIO
MP recomenda normas para Carnaval do Santo Antônio garantir equilíbrio de interesses de foliões e moradores por Marina Silva/CORREIO
Santo Antônio Além do Carmo na mira dos crimnosos por Marina Silva/ CORREIO
Regina Casé e casa no Santo Antônio por Redes sociais
O subdistrito de Santo Antônio teve redução de 23,7% no número de habitantes. por Marina Silva/CORREIO
1 de 13
Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador por Maysa Polcri/CORREIO

O aviso de que o casarão está para alugar ainda não havia sido retirado da fachada na tarde de quarta-feira (26), quando a reportagem esteve na rua Direita de Santo Antônio. As novas inquilinas vistoriavam o imóvel e ajustavam as reformas que ainda precisam ser feitas. "Nosso lugar de sair, curtir, sempre foi o Santo Antônio. Então, poder ter um bar aqui, é a realização de um sonho", conta Zilda.

As expectativas aumentam conforme os dias passam. "Sabemos que o movimento maior começa agora e queremos aproveitar esse momento para abrir", acrescenta. É fato que as noites de final de semana não são abandonadas pela boêmia soteropolitana em outras épocas do ano. Mas os moradores e comerciantes sabem bem: a partir de dezembro até o Carnaval, o movimento só faz crescer. 

Por falar na maior festa de rua do mundo, o bairro deve seguir uma série de regras para que a folia possa acontecer. Neste ano, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) fez recomendações como a proibição de trios elétricos e limite de blocos e público - medidas acatadas pela Prefeitura. O objetivo é tentar conciliar os interesses de moradores e visitantes. 

Leia mais

Imagem - Às vésperas do Carnaval, Santo Antônio tem 13 imóveis com risco de desabamento

Às vésperas do Carnaval, Santo Antônio tem 13 imóveis com risco de desabamento

Imagem - Limite de público e sem trio elétrico: veja as regras para o Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo

Limite de público e sem trio elétrico: veja as regras para o Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo

Imagem - Em 12 anos, Santo Antônio tem redução de domicílios e perde mais de 20% dos moradores

Em 12 anos, Santo Antônio tem redução de domicílios e perde mais de 20% dos moradores

As ruas parecem mais estreitas, faltam cadeiras nos bares e restaurantes e a movimentação de turistas é intensa. É nesse momento também que a disputa se intensifica entre os moradores que gostam da farra e os nostálgicos dos tempos mais bucólicos da região. "O Santo Antônio sempre atraiu muita gente, mas nada comparado a como é hoje em dia", Adalberto Oliveira, 64, que vive no bairro há 50 anos. 

Preocupação 

O "velho que gosta de farra", como ele se autointitula, não se incomoda com o som alto e o fluxo intenso de visitantes. A preocupação de Adalberto é com a insegurança. "No final de semana passado, dois assaltantes roubaram o cordão de um senhor aqui em frente de casa", contou apontando para a entrada do imóvel onde vive. "Até tem policiamento, mas poderia ser maior para evitar esses problemas", completa. 

O bairro vive um eterno vai e vem de antigos moradores. Adalberto Oliveira se recorda das diversas vezes em que precisou se despedir de vizinhos. "Na realidade, aqui era um bairro de idosos. Muitos não suportaram as mudanças e saíram", diz. A venda de cerca de 40 casas em seguida no Santo Antônio, no início dos anos 2000, foi a oportunidade que diversos moradores tiveram para deixar a localidade. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo

Vídeo: homem coloca fogo em pousada e carro no Santo Antônio Além do Carmo

Sem after e estacionamento: De Hoje a Oito faz recomendações para pré-Carnaval no Santo Antônio

Um grupo comercial comprou as dezenas de imóveis com o objetivo de construir um shopping a céu aberto, projeto que não avançou por implicações legais. O Santo Antônio Além do Carmo é um bairro do Centro Histórico de Salvador, região tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). "Naquela época, muita gente vendeu seus imóveis por preços muito abaixo do valor de mercado, e eles pertencem até hoje ao grupo comercial, que agora tenta vender", contextualiza uma moradora que vive na região há mais de 40 anos. 

Entre 2010 e 2022, o subdistrito Santo Antônio, que inclui outros 11 bairros, teve redução de 23,7% no número de habitantes, como revelou o Censo. A redução no número de moradores tirou o Santo Antônio da lista das cinco localidades mais populosas de Salvador. Antes, a região aparecia em 5º lugar, agora, ocupa o 7º, com 155.835 habitantes.

Os anos passaram, mas a especulação imobiliária segue intensa. Adalberto Oliveira já perdeu as contas das vezes em que foi abordado por interessados em comprar a sua casa. "Gente de fora do país, Alemanha, França, toda a Europa. Brasileiros também, São Paulo, Rio...", cita. Os compradores miram a movimentação do bairro para investir em bares, restaurantes e pousadas. 

Não por acaso, os donos dos imóveis que querem vender suas casa apelam para a língua estrangeira para fazer o anúncio. Faixas de "house for sale" (casa para vender, em tradução livre) são vistas em alguns casarões. Até agora, todas as propostas foram recusadas com um "não, obrigado" pelo morador antigo. "Daqui, só saio direto para o caixão", finaliza Adalberto. 

Tags:

Santo Antônio Além do Carmo

Mais recentes

Imagem - PM realiza Operação Força Total nesta quinta-feira (27) na Bahia

PM realiza Operação Força Total nesta quinta-feira (27) na Bahia
Imagem - Recesso judiciário trava decisão sobre abate e coloca jumentos em risco de extinção

Recesso judiciário trava decisão sobre abate e coloca jumentos em risco de extinção
Imagem - Como as canetas emagrecedoras alimentam o crime organizado na Bahia? Entenda o esquema

Como as canetas emagrecedoras alimentam o crime organizado na Bahia? Entenda o esquema

MAIS LIDAS

Imagem - Estrada do Derba será interditada para obras do VLT
01

Estrada do Derba será interditada para obras do VLT

Imagem - Black Friday: confira os horários especiais de shoppings e supermercados em Salvador e RMS
02

Black Friday: confira os horários especiais de shoppings e supermercados em Salvador e RMS

Imagem - Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira
03

Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias
04

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias