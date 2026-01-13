Casarão que pegou fogo no Santo Antônio Além do Carmo deixa um ferido: 'teve grandes queimaduras no corpo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 19:11
O dono do hostel localizado no casarão que pegou fogo, nesta terça-feira (13), no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, teve o corpo queimado. A informação foi confirmada por uma funcionária do Bar do Lula, estabelecimento que também foi atingido pelas chamas. A mulher, que preferiu não se indeficar contou que o homem, indentifiacado como Davi, teve "grandes queimaduras pelo corpo". Ainda segundo ela, ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde.
Além do Bar do Lula, o Bar Recanto do Pascoal também foi atingido pelo fogo. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o incêndio foi debelado por volta das 15h.
Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que a causa do incêndio ainda é desconhecida e agentes permanecem no local realizando ações preventivas .
O imóvel atingido é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e, segundo os registros da Codesal, havia sido vistoriado recentemente pelo Projeto Casarões. Na última inspeção, a estrutura foi classificada como de "baixo risco" e encontrava-se em bom estado de conservação.