Casarão que pegou fogo no Santo Antônio Além do Carmo deixa um ferido: 'teve grandes queimaduras no corpo'

Vítima é dona de hostel localizado dentro do imóvel; incêndio foi debelado pelo Corpo de Bombeiros

Nauan Sacramento

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 19:11

Incêndio atinge casarão no Carmo Crédito: Yan Inácio/CORREIO

O dono do hostel localizado no casarão que pegou fogo, nesta terça-feira (13), no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, teve o corpo queimado. A informação foi confirmada por uma funcionária do Bar do Lula, estabelecimento que também foi atingido pelas chamas. A mulher, que preferiu não se indeficar contou que o homem, indentifiacado como Davi, teve "grandes queimaduras pelo corpo". Ainda segundo ela, ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde.

Além do Bar do Lula, o Bar Recanto do Pascoal também foi atingido pelo fogo. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o incêndio foi debelado por volta das 15h.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que a causa do incêndio ainda é desconhecida e agentes permanecem no local realizando ações preventivas .