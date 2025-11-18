CASA

Devo me preocupar? O que a presença de lagartixas em sua casa quer dizer, segundo especialistas

Especialistas explicam por que as lagartixas escolhem nossas casas e como elas podem ser mais aliadas do que vilãs no dia a dia

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:00

Aprenda a lidar com um largatixa em casa Crédito: Freepik

Muita gente se assusta ao encontrar uma lagartixa na parede, mas, segundo biólogos, o pequeno réptil é inofensivo, e até benéfico. Além de ajudar no controle de insetos, sua presença está ligada, em algumas culturas, à sorte e à proteção do lar.

Descubra por que elas aparecem dentro de casa, quais são os seus hábitos e por que tentar se livrar delas pode não ser a melhor ideia.

O que significa ter lagartixas em casa

Encontrar lagartixas em casa é mais comum do que parece, e não, isso não significa que o ambiente está sujo. Esses répteis buscam locais seguros e com temperatura agradável para se abrigar.

Segundo a bióloga Marta Luciane Fischer, da PUC-PR, em entrevista à Casa Vogue, as lagartixas se adaptaram tão bem às áreas urbanas que preferem viver perto de pessoas, aproveitando frestas, forros e cantos onde se sentem protegidas.

Originárias do continente africano, as lagartixas chegaram ao Brasil nos navios negreiros, junto com as pessoas escravizadas. Inicialmente, eram encontradas apenas em regiões litorâneas, mas com o tempo se espalharam pelo interior do país. Essa capacidade de adaptação explica por que elas estão presentes em praticamente todas as regiões do Brasil.

Na natureza, elas vivem sob cascas de árvores e pedras. Dentro das casas, procuram esconderijos semelhantes, atrás de móveis, quadros ou objetos encostados na parede. Ou seja, elas estão mais interessadas em abrigo e alimento do que em assustar os moradores.

Por que as lagartixas aparecem dentro de casa

Em algumas culturas, a presença de lagartixas é vista como sinal de sorte e prosperidade. Já outras pessoas acreditam que elas aparecem por causa da sujeira, o que é um mito.

O biólogo Júlio Cesar de Moura Leite, também professor da PUC-PR, em entrevista à Casa Vogue, explica que esses animais procuram locais com abundância de insetos, que são sua principal fonte de alimento.

As casas oferecem abrigo ideal: são quentes, seguras e cheias de pequenos insetos como mosquitos, formigas e aranhas. Por isso, é comum vê-las andando nas paredes ou no teto durante a noite, período em que ficam mais ativas. “Elas se adaptam facilmente e encontram dentro das casas um refúgio perfeito, com comida e temperatura estável”, diz Júlio.

Além disso, as lagartixas depositam seus ovos em locais protegidos, o que torna as residências lugares ideais para reprodução. Ainda assim, são discretas, de hábitos noturnos, e dificilmente causam incômodos, a não ser para quem se assusta com sua presença.

Benefícios das lagartixas para o lar

Apesar da fama injusta, as lagartixas são verdadeiras aliadas da limpeza natural da casa. Elas se alimentam de insetos como moscas, baratas e até aranhas venenosas, como a temida aranha-marrom. Isso faz delas uma forma natural e ecológica de controle de pragas.

De acordo com os especialistas, elas não transmitem doenças, não atacam pessoas nem animais domésticos e não danificam plantas. Pelo contrário: quem tem plantas dentro de casa ou jardins internos pode se beneficiar, já que as lagartixas ajudam a eliminar pragas que prejudicam o cultivo.

Por isso, não há necessidade de expulsá-las. Caso a presença incomode, basta manter a casa limpa e arejada, especialmente em cantos e atrás de móveis, locais que elas costumam escolher para se esconder.