Conheça o óleo natural que é fonte de ômega 3, fortalece coração e intestino, e ainda é anti-inflamatório

Especialistas revelam os benefícios do óleo de linhaça na modulação de citocinas inflamatórias e na melhora da imunidade

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:15

Descubra como o ácido alfa-linolênico (ômega-3) do óleo de linhaça atua no seu corpo para proteger o coração e o intestino
Descubra como o ácido alfa-linolênico (ômega-3) do óleo de linhaça atua no seu corpo para proteger o coração e o intestino Crédito: Freepik

O óleo de linhaça tem conquistado cada vez mais espaço nos hábitos de quem busca uma vida mais saudável. Extraído das pequenas sementes de linhaça, este óleo é uma das fontes vegetais mais ricas em ômega-3 (ácido alfa-linolênico), um poderoso aliado da saúde cardiovascular, digestiva e, principalmente, um potente agente anti-inflamatório, conforme amplamente reconhecido pela fitoterapia.

Mais do que um simples suplemento, o óleo de linhaça é um tesouro nutricional. Seus componentes essenciais oferecem um caminho natural para equilibrar o organismo, atuando diretamente em processos biológicos que influenciam o bem-estar geral.

O coração agradece a ação anti-inflamatória

O componente-chave do óleo de linhaça é o ácido alfa-linolênico (ALA). Este ômega-3 essencial desempenha um papel crucial ao modular a produção de citocinas inflamatórias e eicosanoides no corpo.

O farmacêutico e pesquisador José M. Simopoulos explicou ao potal Correio Braziliense que essa modulação ajuda a manter "o equilíbrio entre os mediadores pró e anti-inflamatórios, reduzindo o estresse oxidativo e a inflamação crônica de baixo grau".

Proteção para o sistema cardiovascular

Além da sua ação sistêmica, o óleo de linhaça oferece um suporte importante para a saúde do coração e dos vasos. O ácido alfa-linolênico (ALA) é parcialmente convertido em EPA e DHA, gorduras que beneficiam a função cardiovascular.

Segundo o médico cardiologista Michael L. Fink, estes compostos "ajudam a proteger os vasos sanguíneos e diminuir a agregação plaquetária", diz ele ao Correio Braziliense. O que significa menos inflamação endotelial e um melhor equilíbrio nos níveis de colesterol.

Uma força extra para a imunidade

A atuação do óleo de linhaça vai além do coração. Seus compostos fenólicos e lignanas também auxiliam na regulação das respostas inflamatórias mediadas por linfócitos. Portanto, o óleo de linhaça exerce efeitos imunomoduladores que fortalecem as defesas do corpo.

A professora de imunologia Clara Rodríguez afirma ao Correio Braziliense que "o consumo regular de óleo de linhaça está relacionado à melhora na resposta imune e à menor incidência de doenças inflamatórias autoimunes".

Intestino saudável, corpo equilibrado

A saúde intestinal é outro ponto forte dos benefícios deste óleo. Ele não apenas atua de forma sistêmica, mas também melhora o ambiente digestivo, reduzindo inflamações no trato e promovendo o equilíbrio da microbiota.

De acordo com a nutricionista clínica Ana P. Gómez, este efeito positivo deve-se à "capacidade do ALA de reduzir mediadores inflamatórios intestinais e favorecer a produção de ácidos graxos de cadeia curta benéficos," essenciais para a integridade intestinal.

