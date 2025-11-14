SAÚDE DO HOMEM

O exame que diz em 48h se você tem câncer de próstata e que substitui a biópsia retal

Tempo mais curto diminui o período de dúvida vivido pelos pacientes após a suspeita inicial da doença

Agência Correio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:42

A abordagem de tratamento do câncer de próstata dependerá do estágio, grau e tipo da doença Crédito: Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

Todos os anos, cerca de 70 mil homens são diagnosticados com câncer de próstata no Brasil. Um novo tipo de exame de biópsia tem ganhado destaque pela rapidez no laudo: o resultado pode sair em até 48 horas úteis. A redução do prazo, que antes variava de sete a 15 dias, representa uma mudança importante no diagnóstico do segundo tipo de câncer mais comum entre eles. O tempo mais curto diminui o período de incerteza vivido pelos pacientes após a suspeita inicial da doença.

A biópsia de próstata transperineal é um procedimento que coleta amostras de tecido da próstata e que utiliza a região do períneo como via de acesso, e não o reto.

O modelo tem sido colocado em prática pelo radiologista Marco Freitas. Segundo ele, a liberação rápida do laudo atende especialmente quem precisa viajar para realizar o procedimento.

'Essa agilidade beneficia especialmente pacientes que vêm de outras cidades, que agora podem realizar consulta, exame e receber o resultado em uma única viagem', explica o médico.

'Neste Novembro Azul, reforçamos nosso compromisso com a saúde do homem: com mais agilidade, menos ansiedade e diagnósticos assertivos', completou a médica radiologista Luciana Matteoni, diretora da clínica Matteoni.

Como funciona a biópsia transperineal?

A biópsia da próstata é o método utilizado para confirmar ou descartar câncer de próstata, segundo tipo de tumor mais frequente entre os homens no Brasil. A via transperineal, alternativa ao método transretal ainda predominante no país, utiliza punções feitas na pele entre o ânus e o escroto, com auxílio de ultrassom e fusão de imagem com ressonância magnética.

O procedimento é realizado sob sedação e anestesia local, em ambiente ambulatorial, com duração de 20 a 40 minutos. O paciente recebe alta no mesmo dia e retorna rapidamente às atividades diárias.

Quais as vantagens do método transperineal?

A técnica tem ganhado espaço em centros internacionais por reduzir de forma significativa o risco de infecção e por aumentar a detecção de tumores clinicamente relevantes, inclusive em áreas de difícil acesso pela via transretal.

'Complicações sépticas, que ainda preocupam no método tradicional, são raras neste formato e praticamente inexistentes, quando conduzido em centros especializados', explica o radiologista Marco Freitas.

A indicação para o exame permanece a mesma: 'A indicação para a biópsia geralmente ocorre quando há alterações em exames prévios, como elevação ou aumento progressivo do PSA, alterações no toque retal ou achados suspeitos na ressonância magnética da próstata', esclarece Luciana Matteoni.

Impacto para o paciente

No diagnóstico oncológico, tempo é um elemento determinante. A liberação do laudo em dois dias úteis diminui a ansiedade associada ao período de espera e permite decisões mais rápidas sobre o tratamento. O modelo também favorece pacientes que moram no interior, que agora conseguem concentrar consulta, exame e resultado em uma única viagem.