Bahia lidera em novos casos de câncer de próstata; saiba se prevenir

Instituto Nacional de Câncer estima 6.510 casos até o fim de 2025, o que equivale a cerca de 18 novos casos por dia

Maria Raquel Brito

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 06:00

Estado tem um risco estimado de 89,05 notificações a cada 100 mil homens Crédito: Shutterstock

A Bahia é o estado brasileiro com mais casos novos de câncer de próstata. Serão 6.510 em 2025, de acordo com a estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) – o que equivale a cerca de 18 novos casos por dia e um risco estimado de 89,05 notificações a cada 100 mil homens.

Só em Salvador estão 1.200 desses casos, o que corresponde a um risco estimado de 89,10 a cada 100 mil homens. Se tratam de estimativas porque o câncer ainda não é, na prática, uma doença de notificação obrigatória.

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de próstata é o segundo tipo mais frequente de tumor mais entre a população masculina. Em 2024, a doença foi responsável por 17.587 mortes no Brasil, de acordo com um levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) com dados do Ministério da Saúde.

Na Bahia, a situação toma uma dimensão mais alarmante, com a liderança do ranking de casos. De acordo com o urologista Bruno Falcão, membro titular da SBU, alguns dos motivos dessa posição elevada são a dificuldade de acesso aos médicos, uma vez que a Bahia é um estado grande e tem menor oferta de especialistas e exames, diagnóstico tardio e o fato do estado ter uma população majoritariamente parda e negra, grupos com risco mais alto de desenvolver tumores de próstata e de forma mais agressiva.

O risco mais alto nessas populações, ele explica, se dá por fatores genéticos e sociais: “Homens negros têm maior risco de adoecer e morrer por câncer de próstata. Explicações incluem fatores genéticos e biológicos, por diferenças no eixo androgênico e variantes genéticas, detecção mais tardia e desigualdades de acesso. Por isso, começar a avaliação aos 45 anos é crucial nesse grupo”.

Nesses casos, os tratamentos oncológicos são os mesmos: cirurgia, radioterapia, vigilância ativa, quimio e hormonioterapias e terapias-alvo. O que muda é a estratégia. “Rastreamento mais cedo, rápido acesso à biópsia e estadiamento, controle de comorbidades e inclusão em estudos clínicos para reduzir diferenças de desfecho. Não há terapia aprovada específica por raça, mas há pesquisa genética em andamento”, explica o médico.

Preconceito e medo

Somado ao alto nível de incidência está um fator que dificulta os diagnósticos precoces do câncer de próstata: o preconceito em relação ao exame de toque retal, uma das formas mais rápidas e eficazes de identificar a doença. São necessários apenas cinco segundos para que o médico rastreie no paciente algum indicativo do tumor. Segundos estes que podem evitar anos de sofrimento.

“O preconceito vem diminuindo graças a campanhas tipo a do Novembro Azul e a melhor comunicação, mas ainda é um obstáculo, especialmente onde há tabu cultural e baixa escolaridade e acesso”, afirma o urologista. “Lembrando: toque retal dura segundos, é indolor na maioria e aumenta a precisão da avaliação junto ao PSA [Antígeno Prostático Específico, exame utilizado para detectar doenças prostáticas]”, completa o médico.

Fazer o exame regularmente é fundamental para um diagnóstico precoce. Principalmente porque na fase inicial, momento crucial para o início do tratamento, em geral, não há sintomas. De acordo com Falcão, os sinais costumam aparecer tarde. Entre eles, estão jato fraco ao urinar, mais necessidade de urinar à noite – também causados por próstata aumentada benigna –, sangue na urina e no sêmen, dor óssea e perda de peso.

“Quanto mais cedo avaliamos, maior a chance de cura e de manter qualidade de vida. Na Bahia, nosso desafio é chegar antes: reduzir barreiras, começar a conversa aos 45 anos nos grupos de maior risco e humanizar o cuidado para que ninguém deixe de procurar ajuda por tabu”, diz o urologista.

É preciso ter ainda mais atenção quando os homens têm 55 anos ou mais, histórico da doença na família e excesso de peso, além da já mencionada ascendência negra. “Não existe vacina ou suplemento milagroso que previna. A recomendação da SBU é avaliação individualizada com urologista a partir dos 50 anos, ou 45 anos se negro, obeso ou com parente de primeiro grau com a doença. A decisão de rastrear com PSA e toque retal deve ser compartilhada após explicar os prós e contras”, descreve.

Foram essas as orientações que Antônio Silva recebeu em 2022. Hoje com 57 anos, o cervejeiro passou por um baque aos 54. Viu o PSA começar a aumentar, fez o exame do toque retal, ultrassonografia e biópsia e, logo em seguida, veio o veredito: estava com câncer de próstata.

Por ter estabelecido o costume de fazer os exames de rotina anualmente há quase uma década, Antônio pôde descobrir a doença ainda no primeiro estágio — o que descreve como uma sorte. “Fiquei desesperado no primeiro momento e com muito medo, mas o médico conversou comigo e, como era início, eu tinha 95% de chance de cura”, conta.