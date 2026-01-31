Criança autista desaparece por dois dias e é encontrada com vida em mata

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 16:53
Após mais de 48 horas de buscas intensas, militares do Corpo de Bombeiros localizaram com vida, na tarde deste sábado (31), a pequena Alice Maciel Lacerda Lisboa, de 4 anos. A criança, que é autista não-verbal, estava desaparecida desde as 14h da última quinta-feira (29), quando sumiu em uma área de mata no distrito de Bituri, em Jeceaba, na região Central de Minas Gerais. As informações são do portal G1 MG.
A operação de resgate mobilizou, na manhã deste sábado (31), um contingente com 12 guarnições. Segundo a corporação, Alice foi encontrada em uma estrada que já havia sido percorrida pelas equipes em varreduras anteriores. As autoridades ainda investigam as circunstâncias de como a menina chegou ao local após dois dias de buscas na densa vegetação da região.
O desaparecimento ocorreu enquanto a menina e seu irmão mais novo estavam sob os cuidados da avó, no sítio da família, enquanto a mãe trabalhava. De acordo com o relato de familiares, era costume as crianças brincarem no quintal da propriedade durante os afazeres domésticos da avó. Ao notarem a ausência de Alice, os parentes iniciaram buscas por conta própria e, ao não encontrar a criança, acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.
O avô da criança, Luís César Gomes de Moraes, detalhou que o incidente ocorreu em um momento de distração. Segundo ele, Alice estava na sala com o casal, mas saiu para a área externa enquanto os avós realizavam uma transferência bancária pelo celular. Quando perceberam que a menina não estava mais no quintal, acionaram o alerta imediatamente.
Durante o período de buscas, a mãe da menina, Karine Maciel, chegou a levantar a hipótese de que a filha pudesse ter sido sequestrada. “Minha esperança é de que alguém tenha pegado e devolva ela para mim. Ela não é uma criança fácil, ela toma medicação, mas mesmo assim ela não consegue se regular. Sem os meus cuidados e da minha família, é muito difícil” afirmou.