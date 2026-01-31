INCÊNDIO

Paciente morre durante incêndio em Instituto do Câncer

O fogo teve início após manutenção na rede elétrica

Nauan Sacramento

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 16:23

Bombeiros tentam controlar as chamas no poste e a fumaça no Hospital Crédito: Reprodução/ CNN

Um paciente internado em estado grave no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) morreu na última sexta-feira (30), após um incêndio atingir um gerador da unidade. O óbito ocorreu em decorrência de instabilidade clínica durante o processo de transferência da emergência da ala de urgência, necessária devido ao avanço das chamas e da fumaça no complexo hospitalar.

O incidente teve início na área técnica do hospital, enquanto equipes da empresa de energia elétrica, Enel, realizavam uma manutenção programada na rede elétrica da rua. De acordo com informações do portal CNN, o gerador entrou em combustão no momento em que a energia foi religada. Embora o equipamento estivesse do lado de fora, a fumaça se espalhou e atingiu outros prédios do complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

A emergência forçou a mobilização imediata de oito pacientes que dependiam de ventilação mecânica e de cuidados intensivos. Com apoio do Corpo de Bombeiros e do Samu, cinco pessoas foram levadas para o Instituto do Coração (Incor) e três para o Instituto Central (ICHC). O paciente que veio a óbito apresentou uma piora súbita durante o deslocamento; apesar das manobras de reversão do quadro realizadas pela equipe médica, ele não resistiu.

Além dos riscos aos pacientes, ao menos dez profissionais de saúde inalaram fumaça enquanto atuavam no combate inicial ao fogo e na evacuação das alas. Eles receberam atendimento médico e foram liberados após um período de observação, sem complicações registradas.

Em nota oficial, o HCFMUSP lamentou o falecimento e informou que está prestando assistência à família da vítima. A instituição abriu uma investigação interna para apurar as causas técnicas da combustão do gerador.