Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Paciente morre durante incêndio em Instituto do Câncer

O fogo teve início após manutenção na rede elétrica

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 16:23

Bombeiros tentam controlar as chamas no poste e a fumaça no Hospital Crédito: Reprodução/ CNN

Um paciente internado em estado grave no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) morreu na última sexta-feira (30), após um incêndio atingir um gerador da unidade. O óbito ocorreu em decorrência de instabilidade clínica durante o processo de transferência da emergência da ala de urgência, necessária devido ao avanço das chamas e da fumaça no complexo hospitalar.

O incidente teve início na área técnica do hospital, enquanto equipes da empresa de energia elétrica, Enel, realizavam uma manutenção programada na rede elétrica da rua. De acordo com informações do portal CNN, o gerador entrou em combustão no momento em que a energia foi religada. Embora o equipamento estivesse do lado de fora, a fumaça se espalhou e atingiu outros prédios do complexo do  Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

A emergência forçou a mobilização imediata de oito pacientes que dependiam de ventilação mecânica e de cuidados intensivos. Com apoio do Corpo de Bombeiros e do Samu, cinco pessoas foram levadas para o Instituto do Coração (Incor) e três para o Instituto Central (ICHC). O paciente que veio a óbito apresentou uma piora súbita durante o deslocamento; apesar das manobras de reversão do quadro realizadas pela equipe médica, ele não resistiu.

Além dos riscos aos pacientes, ao menos dez profissionais de saúde inalaram fumaça enquanto atuavam no combate inicial ao fogo e na evacuação das alas. Eles receberam atendimento médico e foram liberados após um período de observação, sem complicações registradas.

Em nota oficial, o HCFMUSP lamentou o falecimento e informou que está prestando assistência à família da vítima. A instituição abriu uma investigação interna para apurar as causas técnicas da combustão do gerador.

O hospital informou ainda, por meio de nota, que está revisando protocolos de segurança. Um novo equipamento de energia já está em fase de testes para garantir a continuidade dos serviços. A unidade de saúde ressaltou também que, apesar do incidente, o atendimento nas demais alas do Icesp não foi interrompido e segue operando normalmente.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Parece ficção, mas é a realidade: cientistas inventam sistema que transforma gotas de chuva em eletricidade

5 dicas para evitar acidentes com eletricidade em casa

Fique alerta para os riscos relacionados à eletricidade com pets em casa

Um cientista o previu, e agora Elon Musk confirma: 'O próximo problema global será a falta de eletricidade'

Combates a furtos de eletricidade retornam R$ 49 milhões em impostos para a Bahia em um ano

Tags:

Morte Câncer Incêndio

Mais recentes

Imagem - Criança autista desaparece por dois dias e é encontrada com vida em mata

Criança autista desaparece por dois dias e é encontrada com vida em mata
Imagem - 350 periquitos morrem de vez após tragédia no Maranhão

350 periquitos morrem de vez após tragédia no Maranhão
Imagem - Resultado da Dupla Sena 2919, desta sexta-feira (30)

Resultado da Dupla Sena 2919, desta sexta-feira (30)

MAIS LIDAS

Imagem - Ângelo Coronel anuncia saída do PSD e candidatura ao senado integrando oposição a Lula
01

Ângelo Coronel anuncia saída do PSD e candidatura ao senado integrando oposição a Lula

Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador
02

SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador

Imagem - Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante
03

Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante

Imagem - Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A
04

Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A