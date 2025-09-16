HÁBITOS E COMPORTAMENTO

Veja técnicas práticas para desenvolver autocontrole e manter o foco

Autocontrole vai além da força de vontade

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:00

Entenda por que controlar emoções é mais eficaz do que reprimi-las Crédito: Imagem gerada por IA

Você acha que falta força de vontade para alcançar seus objetivos? A ciência mostra que o segredo pode estar em outra habilidade: o autocontrole. Mais do que resistir a tentações, o autocontrole envolve estratégias que ajudam a moldar emoções e comportamentos no dia a dia.

Ao contrário do que muitos pensam, ter autocontrole não é apenas um dom reservado a poucos. Com pequenas mudanças de mentalidade e prática constante, é possível treinar o cérebro para reagir melhor aos impulsos e se aproximar de metas de forma mais equilibrada.

O que é autocontrole e por que ele importa?

Autocontrole é a habilidade de resistir a impulsos e focar em objetivos de longo prazo. Em vez de apenas reprimir desejos imediatos, trata-se de ajustar pensamentos, emoções e comportamentos para agir de forma alinhada com aquilo que realmente importa.

De acordo com especialistas, pessoas com mais autocontrole tendem a apresentar melhor desempenho acadêmico, maior estabilidade emocional, saúde física mais sólida e relacionamentos mais positivos. Não por acaso, alguns psicólogos chamam essa habilidade de “a maior força humana”.

Autocontrole não é o mesmo que força de vontade

É comum associar força de vontade a autocontrole, mas há diferenças importantes. A força de vontade está ligada ao esforço direto, como quando alguém tenta resistir a um doce ou continuar uma tarefa cansativa. Já o autocontrole envolve estratégias preventivas, como evitar gatilhos ou reformular pensamentos.

“Preparação, mentalidade e a capacidade de evitar ou reformular a tentação podem ser muito mais eficazes do que tentar ‘reprimir esse desejo’”, explica, ao New York Times, Kentaro Fujita, professor de psicologia da Universidade Estadual de Ohio.

Por onde começar?

Segundo Ethan Kross, autor de Shift: Managing Your Emotions So They Don’t Manage You, o primeiro passo para desenvolver autocontrole é acreditar que você pode. A confiança na própria capacidade é fundamental para que qualquer mudança ocorra de fato.

Uma dica é lembrar de momentos em que você conseguiu manter o foco, mesmo diante de desafios. “Consegui manter a calma quando fiquei preso num trânsito terrível na semana passada, então devo conseguir fazer isso agora”, exemplifica o especialista ao New York Times

Estratégias eficazes para cultivar autocontrole

A ciência aponta várias práticas que ajudam a fortalecer essa habilidade. Entre elas: