CAFEZINHO NUNCA MAIS

Conheça o café que não faz mal à saúde e ainda promete aumentar sua longevidade

O que antes era uma bebida de necessidade agora está valorizada pelos benefícios à saúde

Agência Correio

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 05:00

É muito parecida com café, mas traz mais propriedades nutricionais Crédito: Imagem gerada por inteligencia artificial

Enquanto o aroma do café tradicional domina as manhãs brasileiras, uma alternativa promissora surge para quem busca não apenas sabor, mas também saúde e longevidade. O café de cevada, conhecido por alguns como o “elixir da longevidade”, é uma bebida que tem ganhado destaque e conquistado espaço nas mesas, oferecendo um novo olhar sobre os rituais matinais.

Historicamente, bebidas à base de outros grãos surgiram como substitutos do café em momentos de crise, quando o grão tradicional se tornava caro ou escasso. No entanto, o que antes era uma necessidade, hoje é uma escolha consciente, impulsionada pelos inúmeros benefícios que esses “cafés alternativos” podem oferecer à saúde.

Dentre eles, o café de cevada se destaca como um verdadeiro superalimento. Sua composição nutricional o eleva ao patamar de uma opção super nutritiva e surpreendentemente mais barata. Prepare-se para conhecer os detalhes que fazem dessa bebida uma escolha inteligente para começar o dia e impulsionar sua jornada em busca de uma vida mais longa e saudável.

O que torna a cevada ideal para o café?

A cevada, cereal amplamente conhecido e ingrediente principal da cerveja, revela seu potencial surpreendente quando submetida a um processo de torra e moagem cuidadoso. O resultado é uma bebida que, à primeira vista, facilmente se confunde com o café tradicional, apresentando coloração escura e uma camada de espuma convidativa.

Contudo, a cevada oferece uma experiência sensorial única. Seu sabor é ligeiramente mais doce, e muitos consumidores notam um agradável toque de nozes, que a diferencia do amargor característico do café. Essa combinação de familiaridade e novidade a torna uma excelente opção para quem busca variar o paladar.

Além das versões em pó, que permitem um preparo artesanal, o café de cevada também está disponível em formato solúvel. Essa praticidade permite que a bebida seja rapidamente preparada, bastando adicionar água quente, o que a torna perfeita para os dias agitados, sem abrir mão de sabor e, principalmente, de seus benefícios nutricionais.

Um superalimento em sua xícara: os benefícios da cevada

A crescente fama do café de cevada como “elixir da longevidade” não é por acaso. Esse grão, quando torrado e moído com a casca, preserva uma vasta gama de nutrientes essenciais. A bebida resultante é uma rica fonte de fibras, antioxidantes poderosos, carboidratos complexos e importantes vitaminas do grupo B, contribuindo para o bem-estar geral.

A abundância de fibras, em particular, é um grande trunfo para a saúde digestiva, auxiliando no bom funcionamento do intestino. Além disso, a cevada desempenha um papel importante no controle do colesterol no sangue, ajudando a manter os níveis saudáveis e protegendo o sistema cardiovascular contra problemas.

Entre os minerais presentes, o selênio e o magnésio merecem destaque. Esses nutrientes são cruciais para a manutenção da saúde óssea e desempenham funções vitais na produção de energia pelos músculos, garantindo mais vigor e disposição. Soma

do aos antioxidantes, que combatem os radicais livres e o envelhecimento celular, o café de cevada se configura como um verdadeiro pacote nutricional para quem almeja uma vida mais longa e cheia de vitalidade.

Cortisol e cafeína: entenda a melhor hora para seu café

A ausência de cafeína é um diferencial marcante do café de cevada. Embora possa parecer um ponto negativo para alguns, cientistas sugerem que evitar a cafeína logo cedo pode ser a escolha mais inteligente e benéfica para o organismo. Essa perspectiva muda a forma como pensamos sobre nosso ritual matinal e a busca por energia.

De acordo com Steven Miller, pós-doutorando em ciências da saúde da Universidade de Bethesada (EUA), o corpo humano naturalmente experimenta um pico de cortisol, o hormônio do despertar, entre 8h e 9h da manhã. Consumir cafeína nesse período pode criar uma espécie de conflito, onde a cafeína e o cortisol competem.

Essa competição não só diminui a eficácia de ambos, mas também, conforme os estudos de Miller, pode levar a um aumento da tolerância à cafeína. Isso significa que, ao longo do tempo, o corpo precisará de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito estimulante. O ca