Não é na Bahia! Primeira cidade do Brasil é paulista e surpreende em qualidade de vida

Agência Correio
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 07:00
No litoral paulista, há uma cidade onde tudo começou. Ela testemunhou os primeiros capítulos do Brasil e até hoje mistura passado e presente em cenários inesquecíveis.
Muito além da história, esse destino reserva praias paradisíacas, pontos turísticos surpreendentes e uma gastronomia que conquista até os viajantes mais exigentes.
Quem chega descobre muito mais do que esperava. É nesse encontro entre memória e modernidade que a cidade se revela como um dos lugares mais especiais do país.