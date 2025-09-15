Acesse sua conta
Estresse pode causar cabelos brancos de forma precoce e permanente

Veja como evitar passar por essa situação

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:00

Entenda como os seus cabelos estão ficando brancos mais rápido
Crédito: Freepik

Pesquisas recentes realizadas com camundongos indicam que momentos de grande tensão não só afetam a mente, eles também podem fazer os cabelos ficarem brancos mais cedo do que se imagina.

Cabelos brancos podem ser um incômodo

Cabelos brancos podem ser um incômodo por Shutterstock

Há muito se suspeita que estresses agudos, como traumas, perdas ou situações de perigo, deixam marcas visíveis, inclusive nos cabelos. Mas como exatamente isso ocorre?

Cientistas vêm estudando o papel de uma substância química do organismo chamada noradrenalina. Ela é liberada em momentos de estresse e tem uma função adaptativa importante, preparatória.

No entanto, quando produzida em excesso e por períodos prolongados, pode causar danos além do esperado. Entre esses danos, está o esgotamento das células que produzem pigmento nos fios, dando origem aos cabelos brancos ou grisalhos precocemente.

O que é noradrenalina? 

A noradrenalina é um neurotransmissor e hormônio envolvido na resposta do corpo ao estresse. Quando percebemos perigo ou uma situação de tensão, ela age para preparar o organismo para reagir: aumenta a frequência cardíaca, estimula a liberação de glicose no sangue, e ativa sistemas que permitem “fugir ou lutar”.

Ela é produzida principalmente nas glândulas adrenais e em partes do cérebro, como locus coeruleus. Em situações normais, sua atuação é benéfica, mantendo o corpo alerta e pronto para agir. No entanto, quando há estresse crônico ou picos repetidos, essa produção excessiva pode se tornar tóxica para certas células e tecidos.

A sobrecarga de noradrenalina produz um efeito cascata: inflamação, estresse oxidativo, e comprometimento de processos celulares essenciais. Inclusive, esses processos podem afetar melanócitos, as células responsáveis pela pigmentação capilar, acelerando sua degeneração ou esgotamento.

Como os cabelos ficam brancos?

Os melanócitos são células especializadas que produzem melanina, o pigmento que dá cor aos fios de cabelo. Quanto mais melanina, mais escuro o fio; quanto menos, mais clara sua tonalidade ou completamente branco.

Durante o ciclo natural de vida do cabelo, ocorre uma regeneração dos melanócitos para substituir os que morrem. Contudo, sob estresse intenso, essa regeneração pode ficar comprometida. Se novas células pigmentares não são produzidas ou se as existentes sofrem dano, a cor desaparece gradualmente.

Estudos recentes mostram que a exposição excessiva à noradrenalina não apenas aumenta o estresse oxidativo local, que pode danificar melanócitos, mas também pode levar ao chamado “esgotamento de células-tronco de pigmentação”, impedindo que os melanócitos se regenerem adequadamente. Resultado: fios brancos permanentes em locais que antes eram pigmentados.

Prevenção, manejo e suavização dos efeitos

Embora parte do dano possa ser irreversível, há caminhos para prevenir ou pelo menos retardar o aparecimento de cabelos brancos provocados por estresse.

Em primeiro lugar, técnicas de redução de estresse são fundamentais: meditação, prática regular de atividades físicas, sono de qualidade e momentos de desconexão mental.

Segundo, antioxidantes na dieta ou suplementação (quando autorizada por recomendação médica) ajudam a neutralizar os radicais livres gerados em resposta ao estresse.

Vitaminas C, E, compostos como polifenóis e flavonoides presentes em frutas, legumes, chás e oleaginosas têm papel protetor.

Além disso, hábitos de cuidado capilar importantes: evitar químicas agressivas, calor excessivo, uso de produtos que irritam o couro cabeludo; optar por shampoos e máscaras com ingredientes gentis e nutridores.

Em alguns casos, terapias específicas ou cosméticos que estimulam a produção dos melanócitos também podem ajudar a mascarar ou suavizar os fios brancos já visíveis.

