3 signos veem suas vidas melhorar antes do fim do Mercúrio retrógrado e descobrem que o período pode trazer avanços inesperados

Um período de revisão e autoconhecimento ajuda alguns signos a enxergar novos caminhos, reorganizar planos e se preparar para conquistas importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de março de 2026 às 11:00

Signos e mercúrio
Signos e mercúrio Crédito: Imagem gerada por IA

Mesmo com a fama de trazer atrasos e contratempos, a vida começa a melhorar para três signos antes do fim de Mercúrio retrógrado em 20 de março. O primeiro Mercúrio retrógrado de 2026 começou em 26 de fevereiro no signo de Peixes e, embora esse período costume causar insegurança ou revisões inesperadas, ele também pode abrir espaço para reflexões profundas e mudanças positivas. Para alguns signos, esse momento traz mais clareza sobre objetivos, caminhos e decisões importantes, permitindo que a vida comece a entrar em uma fase muito mais promissora. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Como Mercúrio é o seu planeta regente, períodos retrógrados costumam mexer bastante com sua energia. Desta vez, porém, a fase pode trazer algo diferente. Você começa a refletir com mais profundidade sobre seus objetivos e sobre quem realmente deseja se tornar. Esse processo de olhar para o passado e compreender melhor suas experiências pode abrir caminho para uma transformação importante.

Dica cósmica: Mantenha a mente aberta para aprender algo novo e expandir suas habilidades.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Libra: Nos últimos tempos, pode ter parecido que seus esforços não estavam trazendo os resultados esperados. Agora, porém, surge a oportunidade de repensar sua rotina e reorganizar prioridades. Ao ajustar pequenos detalhes no dia a dia, você começa a preparar o terreno para uma fase mais produtiva e bem-sucedida.

Dica cósmica: Reavaliar hábitos e estratégias pode abrir caminho para avanços importantes.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Aquário: Aos poucos, você começa a enxergar a si mesmo de uma forma diferente. Sua confiança cresce e isso faz com que outras pessoas também passem a perceber seu valor com mais clareza. Essa mudança de postura pode trazer reconhecimento e até melhorar sua relação com dinheiro e oportunidades. É um bom momento para organizar ideias e planejar o futuro.

Dica cósmica: Use essa nova confiança para estruturar projetos que você deseja realizar.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

