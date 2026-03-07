ASTROLOGIA

Os 5 signos do zodíaco que são vistos como verdadeiros 'alertas vermelhos' nos relacionamentos

Na astrologia chinesa, muita gente evita namorar pessoas desses 5 signos

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de março de 2026 às 18:00

Signos e alerta vermelho Crédito: Imagem gerada por IA

Todo signo carrega estereótipos, e na astrologia chinesa isso não é diferente. O criador de conteúdo conhecido como @ancientwifi7, que compartilha análises sobre astrologia sob a perspectiva cultural chinesa, contou em vídeos que algumas pessoas julgam potenciais parceiros com base nessas características. Mesmo que ninguém admita abertamente, alguns signos acabam ganhando fama de problemáticos no amor.

Capricórnio: Segundo @ancientwifi7, na cultura chinesa namorar um capricorniano pode ser como abrir um presente esperando romance e encontrar um plano financeiro de cinco anos. Útil? Muito. Apaixonante? Nem tanto. O signo é visto como excessivamente prático e até controlador em alguns momentos. Por outro lado, quem busca alguém responsável e comprometido com estabilidade pode encontrar exatamente isso em Capricórnio.

Gêmeos: Nem do outro lado do mundo Gêmeos escapa da fama de inconstante. O astrólogo comenta que há uma piada recorrente de que geminianos são leais, mas leais à ideia de estar apaixonados, não necessariamente a uma única pessoa. A dificuldade de manter o foco também entra na lista. Ainda assim, quando a vida fica monótona, é para um geminiano que muitos correm, já que o signo costuma trazer leveza e diversão.

Libra: Charmoso, sociável e magnético, Libra também aparece na lista. O problema, segundo @ancientwifi7, está na tendência a flertar com facilidade, seja com amigos ou desconhecidos. Isso pode gerar insegurança em parceiros mais ciumentos. Em contrapartida, é frequentemente o libriano quem envia mensagens longas e reconfortantes de madrugada quando alguém precisa de apoio emocional.

Áries: A intensidade ariana é vista como outro sinal de alerta. O astrólogo explica que, quando Áries se interessa por alguém, age com urgência total, como se nada fosse rápido o bastante. A questão surge quando o interesse diminui, já que o signo pode se afastar com a mesma rapidez com que se aproximou. Essa impulsividade é o que sustenta a reputação de imprevisível.

Leão: Por fim, Leão também entra na lista dos julgados. De acordo com @ancientwifi7, há quem considere o signo dominante e centrado demais em si mesmo. A energia de protagonista pode afastar algumas pessoas, especialmente quando surge a impressão de padrões duplos, criticando o drama alheio enquanto romantiza o próprio. Ainda assim, leoninos tendem a ser leais e protetores, embora dificilmente coloquem alguém acima do próprio orgulho.

