Os 5 signos do zodíaco que são vistos como verdadeiros 'alertas vermelhos' nos relacionamentos

Na astrologia chinesa, muita gente evita namorar pessoas desses 5 signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de março de 2026 às 18:00

Signos e alerta vermelho
Signos e alerta vermelho Crédito: Imagem gerada por IA

Todo signo carrega estereótipos, e na astrologia chinesa isso não é diferente. O criador de conteúdo conhecido como @ancientwifi7, que compartilha análises sobre astrologia sob a perspectiva cultural chinesa, contou em vídeos que algumas pessoas julgam potenciais parceiros com base nessas características. Mesmo que ninguém admita abertamente, alguns signos acabam ganhando fama de problemáticos no amor.

Capricórnio: Segundo @ancientwifi7, na cultura chinesa namorar um capricorniano pode ser como abrir um presente esperando romance e encontrar um plano financeiro de cinco anos. Útil? Muito. Apaixonante? Nem tanto. O signo é visto como excessivamente prático e até controlador em alguns momentos. Por outro lado, quem busca alguém responsável e comprometido com estabilidade pode encontrar exatamente isso em Capricórnio.

Filmes para o signo de Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Gêmeos: Nem do outro lado do mundo Gêmeos escapa da fama de inconstante. O astrólogo comenta que há uma piada recorrente de que geminianos são leais, mas leais à ideia de estar apaixonados, não necessariamente a uma única pessoa. A dificuldade de manter o foco também entra na lista. Ainda assim, quando a vida fica monótona, é para um geminiano que muitos correm, já que o signo costuma trazer leveza e diversão.

Filmes para o signo de Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Libra: Charmoso, sociável e magnético, Libra também aparece na lista. O problema, segundo @ancientwifi7, está na tendência a flertar com facilidade, seja com amigos ou desconhecidos. Isso pode gerar insegurança em parceiros mais ciumentos. Em contrapartida, é frequentemente o libriano quem envia mensagens longas e reconfortantes de madrugada quando alguém precisa de apoio emocional.

Filmes para o signo de Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Áries: A intensidade ariana é vista como outro sinal de alerta. O astrólogo explica que, quando Áries se interessa por alguém, age com urgência total, como se nada fosse rápido o bastante. A questão surge quando o interesse diminui, já que o signo pode se afastar com a mesma rapidez com que se aproximou. Essa impulsividade é o que sustenta a reputação de imprevisível.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Leão: Por fim, Leão também entra na lista dos julgados. De acordo com @ancientwifi7, há quem considere o signo dominante e centrado demais em si mesmo. A energia de protagonista pode afastar algumas pessoas, especialmente quando surge a impressão de padrões duplos, criticando o drama alheio enquanto romantiza o próprio. Ainda assim, leoninos tendem a ser leais e protetores, embora dificilmente coloquem alguém acima do próprio orgulho.

Filmes para o signo de Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Apesar das brincadeiras e rótulos, o próprio criador de conteúdo reforça que tudo faz parte de estereótipos culturais. No fim das contas, qualquer signo pode surpreender, para o bem ou para o mal, dependendo da maturidade e das escolhas individuais.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Áries Gêmeos Leão Libra Capricórnio

