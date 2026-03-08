ASTROLOGIA

O dia da sorte para cada signo nesta semana (entre 9 e 15 de março) pode trazer a virada que você estava esperando

Uma sequência de oportunidades e sinais mostra quando agir, confiar em si mesmo e aproveitar a sorte que surge no caminho

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de março de 2026 às 18:00

Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Entre os dias 9 e 15 de março, a sorte ganha força para quem está disposto a seguir o que realmente faz sentido para o coração. Esta semana favorece decisões que aproximam você do seu propósito e mostra que algumas oportunidades aparecem exatamente quando estamos prontos para reconhecê-las. Cada signo tem um momento específico em que a energia se alinha de forma mais clara, criando uma chance poderosa de avançar, transformar planos em realidade e perceber que certos caminhos sempre estiveram destinados a acontecer. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte da semana para Áries: quarta-feira, 11 de março

Crie espaço para os seus sonhos, Áries. Este é um momento importante para refletir sobre o que precisa ser deixado para trás para que você possa dedicar mais energia ao que realmente deseja construir. Reserve um tempo para reorganizar prioridades, silenciar a mente e entender quais sonhos ainda fazem sentido para o seu futuro. Ao liberar o que já não contribui para o seu crescimento, você abre caminho para novas possibilidades e passa a enxergar com mais clareza o que quer manifestar.

Dica cósmica: às vezes, a sorte aparece quando você decide soltar o que já não tem lugar na sua vida.

Touro

Dia da sorte da semana para Touro: sábado, 14 de março

É hora de ouvir o seu coração, Touro. Você está atravessando uma fase de mudanças importantes e começa a perceber os resultados das decisões que tomou nos últimos anos. Neste momento, a clareza surge para ajudar a identificar qual escolha realmente conduz ao próximo capítulo da sua vida. Confie no que sente, mesmo que isso implique sair da zona de conforto ou mudar planos que pareciam definitivos.

Dica cósmica: quando o coração aponta o caminho, a sorte costuma acompanhar.

Gêmeos

Dia da sorte da semana para Gêmeos: segunda-feira, 9 de março

Você está no caminho certo, Gêmeos. A semana começa com um convite para assumir de vez aquilo que você sabe que faz parte do seu propósito. Não é hora de duvidar das suas escolhas nem de voltar atrás por medo. Comprometer-se com o que você acredita ser a sua missão pode trazer resultados surpreendentes e abrir portas que antes pareciam distantes.

Dica cósmica: quando você se dedica de verdade ao seu caminho, o universo responde.

Câncer

Dia da sorte da semana para Câncer: terça-feira, 10 de março

Construa a vida que sempre imaginou, Câncer. Uma fase de crescimento começa a se intensificar e traz oportunidades para transformar planos em realidade. Este é um período poderoso para acreditar mais em si mesmo e dar passos concretos em direção aos seus objetivos. A sorte favorece quem se movimenta com coragem e decide ocupar o espaço que merece.

Dica cósmica: acreditar no seu potencial é o primeiro passo para transformar sonhos em conquistas.

Leão

Dia da sorte da semana para Leão: domingo, 15 de março

Sucesso não precisa vir acompanhado de sofrimento, Leão. Depois de um período de mudanças intensas na sua trajetória profissional, você começa a perceber que algumas coisas podem acontecer com mais leveza do que imaginava. O momento favorece cuidar dos seus projetos com dedicação e observar quais oportunidades se desenvolvem de forma natural.

Dica cósmica: quando algo flui com facilidade, talvez seja exatamente o caminho certo.

Virgem

Dia da sorte da semana para Virgem: terça-feira, 10 de março

Parcerias trazem sorte, Virgem. Você pode perceber que tentar resolver tudo sozinho já não faz tanto sentido. Colaborações e trocas sinceras tendem a abrir portas importantes nesta fase. Aceitar ajuda, ouvir conselhos ou unir forças com alguém confiável pode acelerar resultados e tornar suas metas mais alcançáveis.

Dica cósmica: dividir responsabilidades pode multiplicar as oportunidades.

Libra

Dia da sorte da semana para Libra: terça-feira, 10 de março

Você merece conquistar o sucesso que deseja, Libra. A semana traz possibilidades interessantes no campo profissional, principalmente para quem está disposto a agir com confiança. Fique atento a convites, ideias ou projetos que apareçam de forma inesperada. Muitas vezes, a oportunidade que transforma tudo chega quando você decide acreditar mais no próprio talento.

Dica cósmica: a sorte costuma aparecer quando você se permite ocupar o espaço que é seu.

Escorpião

Dia da sorte da semana para Escorpião: segunda-feira, 9 de março

Dedique-se aos seus sonhos, Escorpião. Ideias criativas e planos antigos podem voltar à sua mente com força renovada. Este é um momento excelente para retomar projetos que ficaram guardados ou investir em algo que realmente desperta paixão. Quanto mais foco e dedicação você colocar no que ama fazer, maiores serão as chances de transformar isso em algo concreto.

Dica cósmica: quando você acredita no seu sonho, ele começa a ganhar forma.

Sagitário

Dia da sorte da semana para Sagitário: domingo, 15 de março

Cuidar de si mesmo também é prioridade, Sagitário. Você pode perceber que precisa desacelerar um pouco e prestar atenção ao seu próprio bem-estar. Criar uma rotina que respeite seus limites e necessidades ajuda a recuperar energia e clareza. Ao colocar sua saúde emocional e física em primeiro lugar, tudo o resto tende a se alinhar com mais facilidade.

Dica cósmica: quanto melhor você se sente, mais preparado fica para conquistar o que deseja.

Capricórnio

Dia da sorte da semana para Capricórnio: domingo, 15 de março

Valorize aquilo que realmente importa, Capricórnio. A semana favorece momentos de conexão com pessoas e projetos que fazem sentido para você. Investir energia no que ama pode trazer resultados positivos tanto na vida pessoal quanto nos planos profissionais. Permita-se agir com mais sensibilidade e atenção ao que desperta entusiasmo.

Dica cósmica: quando você nutre o que ama, a sorte encontra espaço para crescer.

Aquário

Dia da sorte da semana para Aquário: terça-feira, 10 de março

Mudanças positivas estão ao seu alcance, Aquário. Este é um período em que decisões importantes podem melhorar diferentes áreas da sua vida. Pense no que realmente alimenta sua motivação e faça ajustes necessários para construir uma rotina mais alinhada com seus valores. Pequenas mudanças podem gerar grandes resultados.

Dica cósmica: transformar sua vida começa com escolhas conscientes.

Peixes

Dia da sorte da semana para Peixes: terça-feira, 10 de março

Permita que sua vida se expanda, Peixes. Um ciclo de crescimento começa a se intensificar e pode trazer oportunidades ligadas à criatividade, aos relacionamentos e até ao reconhecimento profissional. As ideias que surgirem agora merecem atenção, pois podem abrir caminhos importantes para o seu futuro.