Confira quem votou em quem na formação do 8ª Paredão no BBB 26

Noite de votação teve Jordana escapando da prova Bate e Volta

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 00:25

Participantes durante da Formação do Paredão deste domingo (8) Crédito: Reprodução/TV Globo

Neste domingo (8), aconteceu uma das formações de Paredão mais intensas desta edição do BBB 26. A noite começou com o Almoço do Anjo rendendo frutos: Milena cumpriu sua missão e imunizou Ana Paula, deixando a aliada fora do perigo. Porém, o que o Anjo dá, o Líder tira. Em uma decisão conjunta, os Líderes Alberto Cowboy e Jonas não perdoaram e mandaram a própria Milena direto para a berlinda, sem direito a Bate e Volta.

A votação da casa foi marcada por uma estratégia clara de grupo. Jordana se tornou o alvo principal, recebendo uma enxurrada de votos (foram 6 no total). O clima pesou quando ela, ao ser anunciada como a mais votada, teve o direito ao contragolpe e decidiu puxar Chayane.

Confira como cada brother votou:

Samira: Marciele

Leandro: Jordana

Marciele: Solange

Juliano: Marciele

Solange: Jordana

Gabriela: Juliano

Breno: Jordana

Ana Paula: Marciele

Babu: Jordana

Milena: Jordana

Chayane: Jordana

Jordana: Solange

Com o Paredão desenhado com Babu (indicado pelo consenso de sábado), Jordana e Chayane, a sorte sorriu para quem estava na mira da casa. Na prova Bate e Volta, Jordana venceu a disputa e conseguiu se salvar do Paredão.



Com isso, o Paredão oficial está definido: Babu, Chayane e Milena disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.