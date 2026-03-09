Acesse sua conta
Confira quem votou em quem na formação do 8ª Paredão no BBB 26

Noite de votação teve Jordana escapando da prova Bate e Volta

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 00:25

Participantes durante da Formação do Paredão deste domingo (8)  Crédito: Reprodução/TV Globo 

Neste domingo (8), aconteceu uma das formações de Paredão mais intensas desta edição do BBB 26. A noite começou com o Almoço do Anjo rendendo frutos: Milena cumpriu sua missão e imunizou Ana Paula, deixando a aliada fora do perigo. Porém, o que o Anjo dá, o Líder tira. Em uma decisão conjunta, os Líderes Alberto Cowboy e Jonas não perdoaram e mandaram a própria Milena direto para a berlinda, sem direito a Bate e Volta.

A votação da casa foi marcada por uma estratégia clara de grupo. Jordana se tornou o alvo principal, recebendo uma enxurrada de votos (foram 6 no total). O clima pesou quando ela, ao ser anunciada como a mais votada, teve o direito ao contragolpe e decidiu puxar Chayane.

8º Paredão do BBB 26

Babu: Indicado pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas) por Divulgação
Chaiany: Puxada no contragolpe por Jordana por Manoella Mello/TV Globo
Milena: Indicação direta dos Líderes Alberto Cowboy e Jonas por Manoella Mello/TV Globo
1 de 3
Babu: Indicado pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas) por Divulgação

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Mudança de última hora na regra do Paredão do BBB 26 impacta formação de hoje; veja o que mudou

Equipe de Chaiany critica atitude de Babu no BBB 26: 'Até quando?'

BBB 26: Jonas e Cowboy descobrem plano de Ana Paula e armam estratégia contra sister

Jonas e Cowboy chegam a acordo e montam VIP e Xepa no BBB 26; veja como ficou

Confira como cada brother votou:

  • Samira: Marciele
  • Leandro: Jordana
  • Marciele: Solange
  • Juliano: Marciele
  • Solange: Jordana
  • Gabriela: Juliano
  • Breno: Jordana
  • Ana Paula: Marciele
  • Babu: Jordana
  • Milena: Jordana
  • Chayane: Jordana
  • Jordana: Solange

Com o Paredão desenhado com Babu (indicado pelo consenso de sábado), Jordana e Chayane, a sorte sorriu para quem estava na mira da casa. Na prova Bate e Volta, Jordana venceu a disputa e conseguiu se salvar do Paredão.

Com isso, o Paredão oficial está definido: Babu, Chayane e Milena disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

Quem você quer que seja eliminado?

