Equipe de Chaiany critica atitude de Babu no BBB 26: 'Até quando?'

Administração do perfil da sister apontou "'piadas' e 'brincadeiras' de tom duvidoso"

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de março de 2026 às 19:41

BBB 26
BBB 26 Crédito: Reprodução/ Rede Globo

Durante a tarde deste sábado (7), a equipe responsável pela administração do perfil de Chaiany de Andrade, participante do Big Brother Brasil 26, criticou o comportamento de Babu Santana em relação à sister no programa.

Em um vídeo publicado no perfil, os brothers aparecem reunidos na sala, sentados no sofá. Chaiany está ao lado de Babu e reage afastando o braço dele quando o ator tenta colocá-lo sobre o dela. Chai se afasta e os dois se encaram por alguns segundos.

"E o espaço pessoal? Há dias Babu vem fazendo 'piadas' e 'brincadeiras' de tom duvidoso. Chaiany já o cortou algumas vezes e, em outras, deixou claro o desconforto, mas, ainda assim, o comportamento continua", apontou a gestão do perfil. "Até quando situações assim vão seguir sendo tratadas como 'brincadeira' e simplesmente televisionadas?", questionou.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Milena vence a prova do Anjo e escolhe líder para o Monstro

BBB 26: Milena vence a prova do Anjo e escolhe líder para o Monstro

Nos comentários, seguidores declararam apoio à participante. "Ela só não tem coragem de verbalizar o constrangimento. Muito desconfortável", escreveu uma internauta. "Eu nunca vi ela dando liberdade para isso, nunca demonstrou outras intenções com ele. Mas ele, sim, demonstra sempre. Eu sinto muito pela Chay", disse outra.

Tags:

Bbb26 Babu Santana Chaiany Babu

