Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Milena vence a prova do Anjo e escolhe líder para o Monstro

Sister escolheu Jonas para o Monstro da semana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de março de 2026 às 17:17

Milena e Jonas
Milena e Jonas Crédito: Reprodução

A casa mais vigiada do Brasil já tem um novo Anjo. Após a prova realizada na tarde deste sábado (7), Milena conquistou o oitavo colar de Anjo e terá o direito de imunizar um participante no próximo domingo (8), durante a formação do paredão. A sister escolheu Jonas, que divide a liderança da semana com Alberto, para receber o castigo do Monstro.

A prova foi oferecida pelo McDonald’s e foi dividida em quatro fases. A disputa consistia em liberar o cronômetro para iniciar a contagem do tempo e checar o gabarito das caixas que deveriam ser trazidas do outro lado. Em seguida, os participantes precisavam atravessar uma passarela de bolinhas coloridas até uma área com armários.

Prova do Anjo

Prova do Anjo por Reprodução
Prova do Anjo por Reprodução
Prova do Anjo por Reprodução
Prova do Anjo por Reprodução
Prova do Anjo por Reprodução
1 de 5
Prova do Anjo por Reprodução

Lá, encontrariam representações de produtos no formato de caixas, mas deveriam levar para o tabuleiro final apenas os itens que constassem no gabarito, um de cada vez. Caso o gabarito precisasse ser consultado novamente, o participante teria cinco segundos acrescidos ao tempo final.

As caixas representavam itens do cardápio do McDonald’s como: sanduíche McChicken e Cheeseburguer, McFritas, nuggets, refrigerante e casquinha. Os brothers com os cinco menores tempos avançaram para a fase seguinte. Foram classificados: Samira, Milena, Ana Paula, Babu e Leandro.

Milena (BBB 26)

BBB 26 - Milena (Líder) por Divulgação
Milena e Sol bateram boca durante prova do BBB 26 por Reprodução
BBB 26 - Milena (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Milena (anjo) por Divulgação
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira e a sobrinha Alice por Arquivo pessoal
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Milena (BBB 26) por Reprodução/TV Globo
Milena (BBB 26) por Divulgação
1 de 10
BBB 26 - Milena (Líder) por Divulgação

Na segunda etapa, os brothers deveriam realizar o mesmo procedimento, mas dessa vez atravessando um pequeno “labirinto de boletos”. Foram classificados: Samira, Milena, Ana Paula e Leandro.

Na terceira fase, o jogo ficou mais complicado: os participantes precisavam se equilibrar em uma trave sinuosa para recolher todos os itens no armário. Avançaram: Samira, Milena e Leandro com os menores tempos.

A última fase trouxe um corredor de gosma que os brothers precisavam atravessar levando os itens do McDonald’s. A disputa final ficou entre Leandro e Milena, com uma diferença de apenas cinco segundos.

Após a vitória, Milena escolheu o líder Jonas para o Monstro. Quando tocar uma música, o Monstro deverá transportar água de um lado para o outro utilizando apenas uma esponja. O participante só estará livre após levar toda a água para o outro lado. O escolhido também perde 300 estalecas e vai para a Xepa.

Mais recentes

Imagem - Virada financeira: O segredo para atrair prosperidade e negócios hoje (7 de março) com a Lua em Escorpião

Virada financeira: O segredo para atrair prosperidade e negócios hoje (7 de março) com a Lua em Escorpião
Imagem - Os 5 signos do zodíaco que são vistos como verdadeiros 'alertas vermelhos' nos relacionamentos

Os 5 signos do zodíaco que são vistos como verdadeiros 'alertas vermelhos' nos relacionamentos
Imagem - João Raul e Agrado são flagrados por Naiane; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (7)

João Raul e Agrado são flagrados por Naiane; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (7)

MAIS LIDAS

Imagem - Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti
01

Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti

Imagem - BBB 26: Quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (7 de março)?
02

BBB 26: Quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (7 de março)?

Imagem - Bahia x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
03

Bahia x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado
04

Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado