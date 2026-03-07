BBB 26: Milena vence a prova do Anjo e escolhe líder para o Monstro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 7 de março de 2026 às 17:17
A casa mais vigiada do Brasil já tem um novo Anjo. Após a prova realizada na tarde deste sábado (7), Milena conquistou o oitavo colar de Anjo e terá o direito de imunizar um participante no próximo domingo (8), durante a formação do paredão. A sister escolheu Jonas, que divide a liderança da semana com Alberto, para receber o castigo do Monstro.
A prova foi oferecida pelo McDonald’s e foi dividida em quatro fases. A disputa consistia em liberar o cronômetro para iniciar a contagem do tempo e checar o gabarito das caixas que deveriam ser trazidas do outro lado. Em seguida, os participantes precisavam atravessar uma passarela de bolinhas coloridas até uma área com armários.
Prova do Anjo
Lá, encontrariam representações de produtos no formato de caixas, mas deveriam levar para o tabuleiro final apenas os itens que constassem no gabarito, um de cada vez. Caso o gabarito precisasse ser consultado novamente, o participante teria cinco segundos acrescidos ao tempo final.
As caixas representavam itens do cardápio do McDonald’s como: sanduíche McChicken e Cheeseburguer, McFritas, nuggets, refrigerante e casquinha. Os brothers com os cinco menores tempos avançaram para a fase seguinte. Foram classificados: Samira, Milena, Ana Paula, Babu e Leandro.
Milena (BBB 26)
Na segunda etapa, os brothers deveriam realizar o mesmo procedimento, mas dessa vez atravessando um pequeno “labirinto de boletos”. Foram classificados: Samira, Milena, Ana Paula e Leandro.
Na terceira fase, o jogo ficou mais complicado: os participantes precisavam se equilibrar em uma trave sinuosa para recolher todos os itens no armário. Avançaram: Samira, Milena e Leandro com os menores tempos.
A última fase trouxe um corredor de gosma que os brothers precisavam atravessar levando os itens do McDonald’s. A disputa final ficou entre Leandro e Milena, com uma diferença de apenas cinco segundos.
Após a vitória, Milena escolheu o líder Jonas para o Monstro. Quando tocar uma música, o Monstro deverá transportar água de um lado para o outro utilizando apenas uma esponja. O participante só estará livre após levar toda a água para o outro lado. O escolhido também perde 300 estalecas e vai para a Xepa.