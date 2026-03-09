Segunda-feira de virada: 3 signos recebem uma notícia importante no trabalho ainda hoje (9 de março)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de março de 2026 às 14:14
O relógio marcou meio-dia e a energia no ambiente de trabalho mudou completamente. Se você sentiu um súbito desejo de arriscar mais ou de buscar novos conhecimentos, saiba que não é coincidência. O ingresso da Lua em Sagitário favorece quem pensa grande e não tem medo de ser pioneiro. Hoje, a sorte sorri para quem usa a inteligência estratégica aliada ao entusiasmo contagiante deste signo de fogo.
Os grandes destaques desta tarde são Sagitário, Peixes e Gêmeos. Para os sagitarianos, o protagonismo é total: sua liderança está natural e suas ideias serão ouvidas. Para os piscianos, a visibilidade profissional atinge o ápice, sendo o momento ideal para conversar com superiores. Já os geminianos encontram em novas parcerias o fôlego que faltava para seus projetos. É hora de mostrar sua competência e visão de futuro sem falsa modéstia.
Projetos que envolvem o exterior, justiça, tecnologia ou educação estão sob uma proteção especial hoje. Se você precisa fechar um contrato ou negociar termos de uma sociedade, a tarde de hoje oferece a clareza necessária para enxergar longe. O networking está poderosíssimo, então não subestime aquele café despretensioso ou aquela mensagem para um contato antigo. Uma conversa filosófica pode acabar se tornando o início de um grande negócio lucrativo.
Lembre-se apenas de manter o pé no chão enquanto a cabeça voa. Sagitário às vezes nos faz prometer mais do que podemos cumprir. Use essa onda de otimismo para planejar a longo prazo, mas mantenha a disciplina capricorniana na execução. Se você agir com fé na sua capacidade e foco na expansão, os resultados desta segunda-feira aparecerão de verdade nos próximos dias. Aponte sua flecha e atire com confiança.