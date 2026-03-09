'ESTABANADA'

Manu Bahtidão alfineta apresentadora da Globo após gafe no Altas Horas: 'Ainda bem que esse microfone não é meu'

Cantora reagiu depois de trapalhada de Sabina Simonato; VEJA

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 07:32

Manu Bahtidão e Sabina Simonato no Altas Horas Crédito: Reprodução/Instagram

Manu Bahtidão chamou a atenção ao reagir de forma inesperada a uma trapalhada de Sabina Simonato, apresentadora do Bom Dia SP, durante participação no Altas Horas. No programa, exibido no último sábado (7), a jornalista acabou cometendo uma leve gafe e derrubou o microfone no chão. O momento não passou despercebido pela cantora, que alfinetou a comunicadora.

A cena aconteceu enquanto Serginho Groisman conversava com Manu. Sabina deixou o equipamento cair, causando um ruído. "Meu Deus... É a quinta vez que essa mulher derruba esse microfone", alfinetou a artista. "Ainda bem que esse microfone não é meu, já pensou o prejuízo para a cantora, meu filho", seguiu Manu.

Serginho, então, questionou: "Tem um microfone de borracha, alguma coisa assim?". A cantora respondeu: "A bichinha tá nervosa, a gente fica nervoso com você, Serginho". O apresentador rebateu: "Não tá nervosa, ela é estabanada só".