Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Manu Bahtidão alfineta apresentadora da Globo após gafe no Altas Horas: 'Ainda bem que esse microfone não é meu'

Cantora reagiu depois de trapalhada de Sabina Simonato; VEJA

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 07:32

Manu Bahtidão e Sabina Simonato no Altas Horas
Manu Bahtidão e Sabina Simonato no Altas Horas Crédito: Reprodução/Instagram

Manu Bahtidão chamou a atenção ao reagir de forma inesperada a uma trapalhada de Sabina Simonato, apresentadora do Bom Dia SP, durante participação no Altas Horas. No programa, exibido no último sábado (7), a jornalista acabou cometendo uma leve gafe e derrubou o microfone no chão. O momento não passou despercebido pela cantora, que alfinetou a comunicadora.

A cena aconteceu enquanto Serginho Groisman conversava com Manu. Sabina deixou o equipamento cair, causando um ruído. "Meu Deus... É a quinta vez que essa mulher derruba esse microfone", alfinetou a artista. "Ainda bem que esse microfone não é meu, já pensou o prejuízo para a cantora, meu filho", seguiu Manu.

Manu Bahtidão

Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
1 de 15
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram

Serginho, então, questionou: "Tem um microfone de borracha, alguma coisa assim?". A cantora respondeu: "A bichinha tá nervosa, a gente fica nervoso com você, Serginho". O apresentador rebateu: "Não tá nervosa, ela é estabanada só".

Leia mais

Imagem - BBB 26: Milena debocha da aparência de Jonas após procedimentos estéticos: 'Não sei se está triste, chorando ou rindo'

BBB 26: Milena debocha da aparência de Jonas após procedimentos estéticos: 'Não sei se está triste, chorando ou rindo'

Imagem - Virginia Fonseca revela planos de visitar Vini Jr. em hotel da Seleção durante a Copa do Mundo: 'Acho que liberam'

Virginia Fonseca revela planos de visitar Vini Jr. em hotel da Seleção durante a Copa do Mundo: 'Acho que liberam'

Imagem - Grazi Massafera surpreende com comentário sobre sósia de Cauã Reymond; veja

Grazi Massafera surpreende com comentário sobre sósia de Cauã Reymond; veja

Tags:

tv Globo Globo Manu Bahtidão Famosos

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (9 de março): imprevistos no trabalho podem exigir calma e equilíbrio

Cor e número da sorte de hoje (9 de março): imprevistos no trabalho podem exigir calma e equilíbrio
Imagem - Ônibus da ex-BBB Flay se envolve em acidente; motociclista morre no local

Ônibus da ex-BBB Flay se envolve em acidente; motociclista morre no local
Imagem - Exame de sangue simples pode revelar quais pessoas viverão mais tempo

Exame de sangue simples pode revelar quais pessoas viverão mais tempo

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar
02

Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

Imagem - Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?
03

Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia
04

Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia