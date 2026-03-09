Acesse sua conta
Grazi Massafera surpreende com comentário sobre sósia de Cauã Reymond; veja

Atriz, que está no ar na novela 'Três Graças', foi casada com o galã de 2007 a 2013

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 06:23

Grazi Massafera e Cauã Reymond
Grazi Massafera e Cauã Reymond Crédito: Reprodução

Grazi Massafera viralizou nas redes sociais ao reagir a um post sobre um 'sósia' do ex-marido, Cauã Reymond. O homem alega que não consegue mais ir a cachoeiras e pontos turísticos por conta de sua 'semelhança' com o galã, e virou assunto no perfil Espírito Santo Qap. A atriz, que está no ar como a vilã Arminda na novela 'Três Graças', da Globo, deixou um comentário divertido, citando até a filha que tem com Cauã, Sofia.

"Um homem anônimo acabou viralizando nas redes sociais após internautas notarem uma grande semelhança física com o ator Cauã Reymond. De acordo com relatos que circulam na internet, ele conta que a situação tem sido curiosa — e em alguns momentos até constrangedora. Sempre que frequenta locais públicos, principalmente cachoeiras e pontos turísticos, muitas pessoas acabam se aproximando acreditando que ele seja o ator e pedindo fotos", diz a publicação.

Cauã Reymond reage a post de Grazi Massafera por Reprodução/Instagram
Cauã Reymond e Grazi Massafera com a filha, Sofia por Reprodução/Instagram
Grazi Massafera e Cauã Reymond por Reprodução
1 de 7
"O próprio homem teria comentado que, no começo, achava a comparação divertida. No entanto, com o passar do tempo, a situação passou a atrapalhar até momentos simples de lazer, já que frequentemente alguém comenta que ele é 'a cara do Cauã'. O caso rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou muitos comentários bem-humorados. Internautas brincaram dizendo que no Brasil sempre aparece um 'sósia perdido' de algum famoso. Enquanto alguns afirmam que a semelhança é impressionante, outros dizem que se trata apenas de coincidência. Ainda assim, a história acabou rendendo muitas reações e risadas na internet", completa o post.

Grazi, que foi casada com Cauã de 2007 a 2013, reagiu: "Sacanagem!!!!! Mostrei pra Sofia, ela confundiu também". Bastou isso para deixar os seguidores eufóricos: foram mais de 200 comentários e quase 3,7 mil curtidas. "Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ai você é boa demais", disse uma pessoa. "E pensar que esses anos todo ela vem pegando pensão do cara errado", brincou outra. "Vai que ele pede pra você reatar o relacionamento de vocês, né, cuidado pra não se confundir hahahah", escreveu uma terceira.

O próprio Cauã ainda usou seus Stories do Instagram para repostar um post que trazia a reação da ex-mulher.

