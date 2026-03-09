FUTURO

Virginia Fonseca revela planos de visitar Vini Jr. em hotel da Seleção durante a Copa do Mundo: 'Acho que liberam'

Influenciadora comentou sobre como pretende matar a saudade do jogador durante o período do Mundial

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 06:42

Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca revelou os planos para acompanhar o namorado, Vini Jr., durante a Copa do Mundo. A influenciadora comentou sobre como pretende matar a saudade do jogador enquanto a Seleção Brasileira estiver concentrada para a disputa do campeonato. O Mundial está marcado para acontecer entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Então, não tem o que fazer. Tem que ficar sem ver, né? Mas eu acho que eles liberam um dia para ir ao hotel ver os jogadores, entendeu? Mas só ver mesmo, conversar. Então vamos ver. Mas eu acho que vai ser incrível!" disse a loira, em conversa com o portal LeoDias.

Veja fotos do antes e depois de Virginia Fonseca 1 de 20

Virginia também falou sobre o projeto de estar com mais frequência na Europa. Vini, vale lembrar, mora na Espanha, onde atua pelo Real Madrid. "Se Deus quiser, sim. Acho que vai ser mais tranquilo. Porque eu e o Vini ficávamos a uma distância de um mês e meio sem nos ver. Agora acredito que não vai ter mais isso, a gente vai conseguir se ver com mais frequência".