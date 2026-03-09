Acesse sua conta
Virginia Fonseca revela planos de visitar Vini Jr. em hotel da Seleção durante a Copa do Mundo: 'Acho que liberam'

Influenciadora comentou sobre como pretende matar a saudade do jogador durante o período do Mundial

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 06:42

Virginia e Vini Jr.
Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca revelou os planos para acompanhar o namorado, Vini Jr., durante a Copa do Mundo. A influenciadora comentou sobre como pretende matar a saudade do jogador enquanto a Seleção Brasileira estiver concentrada para a disputa do campeonato. O Mundial está marcado para acontecer entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Então, não tem o que fazer. Tem que ficar sem ver, né? Mas eu acho que eles liberam um dia para ir ao hotel ver os jogadores, entendeu? Mas só ver mesmo, conversar. Então vamos ver. Mas eu acho que vai ser incrível!" disse a loira, em conversa com o portal LeoDias.

Veja fotos do antes e depois de Virginia Fonseca

Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca mais jovem por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca mais jovem por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca: depois de fazer preenchimento labial, influenciadora realizou harmonização facial e alterou formato do rosto por Reprodução
Virginia Fonseca mais jovem, com o ex-namorado, o youtuber Pedro Rezende por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução
Virginia Fonseca colocou silicone no seios e modelou barriga com Lipo LAD por Reprodução
Virginia Fonseca  atualmente por Reprodução
Virginia Fonseca na adolescência, ao lado da mãe por Reprodução
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca atualmente por Reprodução/Instagram
1 de 20
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução

Virginia também falou sobre o projeto de estar com mais frequência na Europa. Vini, vale lembrar, mora na Espanha, onde atua pelo Real Madrid. "Se Deus quiser, sim. Acho que vai ser mais tranquilo. Porque eu e o Vini ficávamos a uma distância de um mês e meio sem nos ver. Agora acredito que não vai ter mais isso, a gente vai conseguir se ver com mais frequência".

A influenciadora ainda comentou sobre a tática que usa para amenizar a saudade do namorado. "Eu pego tudo [do guarda-roupa] dele. Ele me dá também. Ele é super de boa", falou. "Um dia eu estava indo embora, e ele falou assim: ‘Amor, quer essa bolsa para você?’. Uma bolsa da Louis Vuitton maravilhosa, rosa. Eu falei: ‘Amor, tô levando’. Ele é assim, pega e fala: ‘Toma, leva’", completou.

Copa do Mundo Virginia Seleção Brasileira Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior Famosos Seleção Virginia Fonseca E Vini jr. Copa do Mundo 2026 Vini jr. E Virginia Fonseca

