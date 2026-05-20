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‘Primogênito’: palavra usada por viúvo de Isabel Veloso levanta suspeita de nova gravidez

Postagem de Lucas Barbosa chamou atenção após internautas interpretarem termo como possível indireta sobre outro bebê

Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 15:58

Isabel Veloso e Lucas Borbas Crédito: Reprodução | Instagram

Lucas Barbosa voltou a movimentar as redes sociais após publicar uma homenagem emocionante ao filho no Instagram. O texto, porém, acabou despertando especulações entre seguidores sobre uma possível gravidez da atual companheira do influenciador, viúvo de Isabel Veloso, que morreu há quatro meses.

Na publicação, Lucas compartilhou uma foto ao lado da criança e escreveu: “A vida me tirou muito… mas também me deu você, meu amor. E me deu o maior presente que eu poderia ter: meu primogênito.”

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Foi justamente o uso da palavra “primogênito” que gerou uma onda de comentários e teorias nas redes sociais. Muitos internautas passaram a especular que Lucas poderia estar esperando outro filho.

“Pra existir primogênito, vem outro por aí”, comentou uma seguidora. “Tô achando que a namorada está grávida”, escreveu outra internauta.

Além dos rumores sobre uma possível nova gravidez, a publicação também reacendeu discussões envolvendo o novo relacionamento do influenciador após a morte de Isabel Veloso.

Parte dos seguidores voltou a criticar a rapidez com que Lucas assumiu um novo romance poucos meses depois do período de luto. Outros, porém, saíram em defesa do influenciador e afirmaram que ele tem o direito de reconstruir a própria vida.

No mesmo desabafo, Lucas também falou sobre a dor da perda e sobre o processo de seguir em frente após a morte da companheira. “Hoje eu entendo que seguir em frente não é apagar o passado, e sim permitir que o coração volte a sentir a vida acontecendo outra vez”, escreveu.

O influenciador ainda rebateu críticas relacionadas à forma como tem vivido o luto desde a morte de Isabel. “O luto não pertence só a quem parte. Ele também fica em quem continua”, afirmou.

A atual namorada de Lucas já havia sido alvo de ataques anteriormente nas redes sociais. Segundo internautas, ela teria trabalhado cuidando do filho do casal durante o período em que o bebê passava por acompanhamento hospitalar.