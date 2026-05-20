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Deixaram saudade: os brinquedos da Estrela que marcaram a infância e divertiram gerações

Banco Imobiliário, Pogobol, Susi e Detetive estão entre os clássicos da fabricante que despertaram nostalgia nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:56

Brinquedos que fizeram sucesso no passado Crédito: Reprodução

O pedido de recuperação judicial da Estrela reacendeu memórias afetivas de milhares de brasileiros nesta quarta-feira (20). Conhecida por lançar alguns dos brinquedos mais famosos do país, a marca virou assunto nas redes sociais após muita gente relembrar produtos que fizeram parte da infância de diferentes gerações.

Entre os clássicos mais citados está o Banco Imobiliário, um dos jogos de tabuleiro mais populares do Brasil. Inspirado no mercado imobiliário, o brinquedo permitia aos participantes comprar ruas, construir casas, cobrar aluguel e tentar enriquecer durante a partida.

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Outro fenômeno da marca foi o Autorama, versão brasileira do tradicional slot car. O brinquedo de corrida em pistas de plástico virou febre no país e chegou a ganhar campeonatos entre crianças e adolescentes.

Na linha de bonecas, duas criações da Estrela marcaram época e disputaram espaço com a Barbie nas lojas e nos quartos infantis: a Susi e a Chuquinha. A primeira ficou conhecida como uma espécie de “Barbie brasileira”, enquanto a segunda conquistou o público infantil com o visual de bebê e o pequeno chumaço de cabelo.

Os jogos de tabuleiro também ajudaram a consolidar a marca no imaginário popular. O Jogo da Vida vendeu milhões de unidades ao propor desafios típicos da vida adulta, como faculdade, trabalho, casamento e finanças. Já o Detetive virou tradição entre amigos e famílias com a missão de descobrir quem cometeu um crime, onde aconteceu e qual arma foi usada.

Para quem preferia brincar ao ar livre, o Pogobol se transformou em símbolo dos anos 1980 e 1990. Misturando equilíbrio e pulos, o brinquedo exigia coordenação motora e virou febre nas calçadas e escolas do país.

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