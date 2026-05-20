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Deixaram saudade: os brinquedos da Estrela que marcaram a infância e divertiram gerações

Banco Imobiliário, Pogobol, Susi e Detetive estão entre os clássicos da fabricante que despertaram nostalgia nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:56

Brinquedos que fizeram sucesso no passado
Brinquedos que fizeram sucesso no passado Crédito: Reprodução

O pedido de recuperação judicial da Estrela reacendeu memórias afetivas de milhares de brasileiros nesta quarta-feira (20). Conhecida por lançar alguns dos brinquedos mais famosos do país, a marca virou assunto nas redes sociais após muita gente relembrar produtos que fizeram parte da infância de diferentes gerações.

Entre os clássicos mais citados está o Banco Imobiliário, um dos jogos de tabuleiro mais populares do Brasil. Inspirado no mercado imobiliário, o brinquedo permitia aos participantes comprar ruas, construir casas, cobrar aluguel e tentar enriquecer durante a partida.

Brinquedos que fizeram sucesso no passado

Brinquedos que fizeram sucesso no passado por Reprodução
Brinquedos que fizeram sucesso no passado por Reprodução
Brinquedos que fizeram sucesso no passado por Reprodução
Brinquedos que fizeram sucesso no passado por Reprodução
Brinquedos que fizeram sucesso no passado por Reprodução
Brinquedos que fizeram sucesso no passado por Reprodução
Brinquedos que fizeram sucesso no passado por Reprodução
Brinquedos que fizeram sucesso no passado por Reprodução
Brinquedos que fizeram sucesso no passado por Reprodução
Brinquedos que fizeram sucesso no passado por Reprodução
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Brinquedos que fizeram sucesso no passado por Reprodução

Outro fenômeno da marca foi o Autorama, versão brasileira do tradicional slot car. O brinquedo de corrida em pistas de plástico virou febre no país e chegou a ganhar campeonatos entre crianças e adolescentes.

Na linha de bonecas, duas criações da Estrela marcaram época e disputaram espaço com a Barbie nas lojas e nos quartos infantis: a Susi e a Chuquinha. A primeira ficou conhecida como uma espécie de “Barbie brasileira”, enquanto a segunda conquistou o público infantil com o visual de bebê e o pequeno chumaço de cabelo.

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Os jogos de tabuleiro também ajudaram a consolidar a marca no imaginário popular. O Jogo da Vida vendeu milhões de unidades ao propor desafios típicos da vida adulta, como faculdade, trabalho, casamento e finanças. Já o Detetive virou tradição entre amigos e famílias com a missão de descobrir quem cometeu um crime, onde aconteceu e qual arma foi usada.

Para quem preferia brincar ao ar livre, o Pogobol se transformou em símbolo dos anos 1980 e 1990. Misturando equilíbrio e pulos, o brinquedo exigia coordenação motora e virou febre nas calçadas e escolas do país.

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Com a crise da fabricante, internautas passaram a compartilhar lembranças, fotos antigas e relatos sobre os brinquedos que marcaram diferentes fases da infância. Para muitos brasileiros, a Estrela ajudou a definir uma geração inteira de brincadeiras antes da chegada dos celulares e videogames modernos.

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