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Neymar posta bíblia do Batman e revolta internautas: 'Falta de respeito'

Jogador compartilhou imagem de edição personalizada com versículo de Provérbios e reacendeu debate sobre religião e cultura pop

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 14:21

Neymar
Neymar Crédito: Reprodução

O atacante Neymar voltou a movimentar as redes sociais após compartilhar um stories exibindo uma bíblia personalizada com o tema do Batman. A publicação rapidamente viralizou e provocou debates entre fãs e internautas sobre religião, fé e o uso de símbolos da cultura pop em objetos religiosos.

Na imagem publicada pelo jogador, a capa da bíblia aparece estilizada com referências ao herói dos quadrinhos, conhecido por ser uma das grandes paixões do craque fora dos gramados. Acima da foto, Neymar compartilhou um trecho de Provérbios 3:5: “Confia no Senhor de todo seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento”.

Batmóvel de Neymar

Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
Batmóvel de Neymar por Reprodução
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Batmóvel de Neymar por Reprodução

A postagem dividiu opiniões nas redes sociais. Parte dos seguidores defendeu a liberdade do atleta em expressar a fé da maneira que desejar, enquanto outros consideraram a customização desrespeitosa com símbolos religiosos.

Neymar nunca escondeu a admiração pelo personagem da DC Comics e já apareceu diversas vezes usando roupas, acessórios e itens inspirados no homem-morcego ao longo da carreira.

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A repercussão acontece em um momento importante da trajetória do jogador. Recentemente, o atleta foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, decisão que também gerou discussões entre torcedores e comentaristas esportivos.

Enquanto parte do público questiona o desempenho recente do camisa 10 no Santos Futebol Clube, outros seguem apostando na experiência e no protagonismo do atacante para a competição internacional.

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