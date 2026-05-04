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Zé Felipe se irrita com xingamentos na web e reage a termo 'beta': 'É peixe?'

Cantor diz que não entende gírias usadas por jovens e também questiona expressão “boy toy”

Fernanda Varela

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:11

Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais nesta segunda-feira (4) para desabafar sobre críticas que vem recebendo na internet. Nos Stories, ele contou que tem sido chamado de “beta” e disse não entender o significado do termo.

“Tenho uma ressalva para fazer. Galera, é o seguinte: quer xingar, não manda assim: ‘você é muito beta’, manda logo pra p*ta que pariu. Beta é minha chibata. Beta... É peixe, é?”, disse o artista, em tom de irritação.

Zé Felipe 1 de 21

Na sequência, Zé Felipe também comentou outra expressão que, segundo ele, aparece com frequência nas mensagens que recebe. “Outro que geralmente está aparecendo aqui é um tal de ‘boy toy’. Agora, o que é boy toy?”, questionou.

O cantor, que tem 28 anos, ainda refletiu sobre as diferenças de linguagem entre gerações. Segundo ele, as mudanças no vocabulário têm acontecido de forma rápida, o que dificulta a compreensão. “Quem tem de 35 pra cima, em um período muito curto, não vai conseguir entender quem tem 18 anos. Tudo está mudando”, afirmou.