EMOÇÃO

Carlinhos de Jesus vence doença e emociona ao recuperar movimentos e voltar a dançar; veja vídeo

Coreógrafo de 73 anos volta aos palcos após enfrentar dores intensas e perda de mobilidade

Fernanda Varela

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:26

Carlinhos de Jesus Crédito: Reprodução

O coreógrafo Carlinhos de Jesus voltou a emocionar o público ao mostrar que está retomando os movimentos após um período difícil de saúde. Aos 73 anos, ele participou do evento Cultura em Movimento, realizado no último fim de semana em Santos, no litoral de São Paulo, onde dançou e recebeu aplausos da plateia.

Conhecido também por integrar o elenco do Dança dos Famosos, Carlinhos apresentou evolução após meses de tratamento. No evento, além de se apresentar, ele também ministrou um workshop de dança e dividiu o palco com uma professora.

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O artista vinha enfrentando limitações causadas inicialmente por um quadro de bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos, que provocaram dores intensas e comprometeram sua mobilidade. Com a evolução do quadro, foi diagnosticado com uma doença autoimune, a neuropatia radiculopática desmielinizante crônica.

Na época, Carlinhos chegou a usar cadeira de rodas e muletas devido à perda de força na perna direita. Em relato publicado nas redes sociais, explicou que a condição afetava diretamente sua capacidade de andar e exigia um tratamento contínuo, com fisioterapia, hidroterapia, medicação e outros cuidados.