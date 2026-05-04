Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carlinhos de Jesus vence doença e emociona ao recuperar movimentos e voltar a dançar; veja vídeo

Coreógrafo de 73 anos volta aos palcos após enfrentar dores intensas e perda de mobilidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:26

Carlinhos de Jesus
Carlinhos de Jesus Crédito: Reprodução

O coreógrafo Carlinhos de Jesus voltou a emocionar o público ao mostrar que está retomando os movimentos após um período difícil de saúde. Aos 73 anos, ele participou do evento Cultura em Movimento, realizado no último fim de semana em Santos, no litoral de São Paulo, onde dançou e recebeu aplausos da plateia.

Conhecido também por integrar o elenco do Dança dos Famosos, Carlinhos apresentou evolução após meses de tratamento. No evento, além de se apresentar, ele também ministrou um workshop de dança e dividiu o palco com uma professora.

Carlinhos de Jesus

Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Carlinhos de Jesus explica uso de muletas e cadeira de rodas por Divulgação
Carlinhos de Jesus (à direita) com Dudu, assassinado em 2011 por Reprodução
Carlinhos de Jesus diz que usava morfina para dor e cita fisioterapia como ajuda por Reprodução/Redes Sociais
Carlinhos de Jesus no 'Conversa com Bial' por Reprodução/GNT
Carlinhos de Jesus por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução

O artista vinha enfrentando limitações causadas inicialmente por um quadro de bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos, que provocaram dores intensas e comprometeram sua mobilidade. Com a evolução do quadro, foi diagnosticado com uma doença autoimune, a neuropatia radiculopática desmielinizante crônica.

Na época, Carlinhos chegou a usar cadeira de rodas e muletas devido à perda de força na perna direita. Em relato publicado nas redes sociais, explicou que a condição afetava diretamente sua capacidade de andar e exigia um tratamento contínuo, com fisioterapia, hidroterapia, medicação e outros cuidados.

Após meses de recuperação, o retorno à dança marcou um momento simbólico na trajetória do coreógrafo, que segue em tratamento e vem recuperando, gradualmente, a mobilidade.

Leia mais

Imagem - Unhas para torcer pelo Brasil na Copa 2026: ideias criativas e cheias de estilo

Unhas para torcer pelo Brasil na Copa 2026: ideias criativas e cheias de estilo

Imagem - Jackie Chan decide doar fortuna de R$ 2,1 bilhões e afirma que filho não herdará patrimônio

Jackie Chan decide doar fortuna de R$ 2,1 bilhões e afirma que filho não herdará patrimônio

Imagem - Dia 5 de maio será de mudanças intensas: saiba o que fazer para se libertar e veja ritual de quebra de padrões

Dia 5 de maio será de mudanças intensas: saiba o que fazer para se libertar e veja ritual de quebra de padrões

Mais recentes

Imagem - Ana Paula Renault reage a provocação da mãe de Jonas e dispara: 'Supera, gata'

Ana Paula Renault reage a provocação da mãe de Jonas e dispara: 'Supera, gata'
Imagem - Atraso de Shakira no Todo Mundo no Rio foi devido a notícia do AVC do pai, diz revista

Atraso de Shakira no Todo Mundo no Rio foi devido a notícia do AVC do pai, diz revista
Imagem - Unhas para torcer pelo Brasil na Copa 2026: ideias criativas e cheias de estilo

Unhas para torcer pelo Brasil na Copa 2026: ideias criativas e cheias de estilo