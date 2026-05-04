VAI ROLAR?

Vai ter O Diabo Veste Prada 3? Elenco fala sobre sucesso da sequência e dá pistas

Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt dizem que retorno depende de roteiro e reunião do elenco original

Fernanda Varela

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:01

O Diabo Veste Prada 2 Crédito: Divulgação

O sucesso de O Diabo Veste Prada 2 reacendeu entre os fãs a dúvida sobre a continuidade da história iniciada em 2006. E, embora não haja confirmação oficial de um terceiro longa, as protagonistas já deixaram claro o que pode definir esse futuro.

Em entrevistas recentes, Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt foram diretas ao falar sobre a possibilidade de voltar à franquia. Para Streep, que vive Miranda Priestly, tudo depende de um fator principal: o roteiro. “Um bom roteiro”, resumiu. Blunt reforçou a ideia ao afirmar que “tudo se resume ao roteiro”.

O Diabo Veste Prada 2 1 de 31

Hathaway, intérprete de Andy Sachs, acrescentou outro ponto essencial. “Todo mundo tem que dizer sim”, disse a atriz, indicando que um novo filme só faria sentido com o retorno do elenco principal.

A exigência foi reforçada por Blunt, que destacou a importância do quarteto original, incluindo Stanley Tucci, que interpreta Nigel. Nos bastidores, o grupo avalia que a força da história está justamente na dinâmica entre os personagens centrais.

Lançado no fim de abril, O Diabo Veste Prada 2 marca o reencontro dos personagens duas décadas depois do primeiro filme. Na trama, Miranda enfrenta os desafios de um mercado editorial em transformação, enquanto Andy surge em uma nova fase profissional. Emily também ganha mais espaço ao assumir um papel estratégico no setor de luxo.