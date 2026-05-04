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Vai ter O Diabo Veste Prada 3? Elenco fala sobre sucesso da sequência e dá pistas

Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt dizem que retorno depende de roteiro e reunião do elenco original

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:01

O Diabo Veste Prada 2
O Diabo Veste Prada 2 Crédito: Divulgação

O sucesso de O Diabo Veste Prada 2 reacendeu entre os fãs a dúvida sobre a continuidade da história iniciada em 2006. E, embora não haja confirmação oficial de um terceiro longa, as protagonistas já deixaram claro o que pode definir esse futuro.

Em entrevistas recentes, Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt foram diretas ao falar sobre a possibilidade de voltar à franquia. Para Streep, que vive Miranda Priestly, tudo depende de um fator principal: o roteiro. “Um bom roteiro”, resumiu. Blunt reforçou a ideia ao afirmar que “tudo se resume ao roteiro”.

O Diabo Veste Prada 2

Cena do filme O Diabo Veste Prada por Reprodução/Redes Sociais
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
Gisele Bündchen fez pequena participação em 'O Diabo Veste Prada" (2006) por Divulgação
Adrian Grenier interpretou Nate, namorado de Andy em "O Diabo Veste Prada", lançado em 2006 por Divulgação/Twentieth Century Fox
Rumor aponta música de Madonna para “O Diabo Veste Prada 2” com possível participação de Lady Gaga por Reprodução
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
Filme ganhou adaptação com previsão de estreia para maio de 2026 por Reprodução
Filme ganhou adaptação com previsão de estreia para maio de 2026 por Reprodução
Filme ganhou adaptação com previsão de estreia para maio de 2026 por Reprodução
Filme ganhou adaptação com previsão de estreia para maio de 2026 por Reprodução
Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026. por Reprodução/20th Century Studios
Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026. por Reprodução/Instagram
Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026. por Reprodução/20th Century Studios
Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026. por Reprodução/20th Century Studios
Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026. por Reprodução/20th Century Studios
Depois de 20 anos, Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt estão de volta em 'O Diabo Veste Prada 2' por Divulgação/20th Century Studios
Meryl Streep e Anne Hathaway em cena de O Diabo Veste Prada por Divulgação
Meryl Streep em 'O Diabo Veste Prada' por Divulgação
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Cena do filme O Diabo Veste Prada por Reprodução/Redes Sociais

Hathaway, intérprete de Andy Sachs, acrescentou outro ponto essencial. “Todo mundo tem que dizer sim”, disse a atriz, indicando que um novo filme só faria sentido com o retorno do elenco principal.

A exigência foi reforçada por Blunt, que destacou a importância do quarteto original, incluindo Stanley Tucci, que interpreta Nigel. Nos bastidores, o grupo avalia que a força da história está justamente na dinâmica entre os personagens centrais.

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Lançado no fim de abril, O Diabo Veste Prada 2 marca o reencontro dos personagens duas décadas depois do primeiro filme. Na trama, Miranda enfrenta os desafios de um mercado editorial em transformação, enquanto Andy surge em uma nova fase profissional. Emily também ganha mais espaço ao assumir um papel estratégico no setor de luxo.

Apesar do entusiasmo do público, o futuro da franquia ainda depende de um alinhamento entre roteiro, agenda e interesse do elenco. Até lá, a possibilidade de um terceiro filme segue em aberto.

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