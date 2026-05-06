SEPARAÇÃO

Áudio revela traição de Matheus, dupla com Kauan, com fã após show: ‘Entrou em contato comigo’

Fã do cantor detalhou como teria sido encontro entre os dois

Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:51

Paula Aires e Matheus Crédito: Reprodução | Instagram

As polêmicas envolvendo o casamento de Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, e Paula Aires não param. Após supostos casos de traição e mensagens sugestivas de Paula sobre desgaste, mais um caso veio à tona.

A coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, teve acesso ao áudio de uma conversa onde uma fã da dupla sertaneja revelou detalhes de uma suposta ficada com Matheus em agosto do ano passado, após um show em Uberlândia

Matheus Aleixo e Paula 1 de 12

Em áudio divulgado pela coluna, a moça diz que o cantor entrou em contato com ela e enviou mensagem através do Instagram, depois do show. Em seguida, os dois se encontraram, foram embora e se dirigiram a um hotel.

“Eu saí do hotel devia ser umas 5h, 5h30 da manhã, porque eu tinha ônibus de volta pra BH 8h da manhã. Teve um rodeio em Uberlândia, foi finalzinho de agosto”, disse a moça no áudio.

Ela chega a dizer que chegou a comentar o episódio com outras pessoas e sempre olhou para Matheus como fã. “Ele me chamou, eu fui e aí ele falou: ‘Olha, ninguém nunca pode saber do que tá acontecendo aqui’ e tudo mais. E dito e feito. E eu segui a vida, seguindo ele no Instagram comentando, compartilhando como sempre fiz, até porque sou fã dele há muitos anos”.

Outra pessoa que conversa com a fã chegou a questionar se os dois teriam usado preservativo no dia, o que foi confirmado pela mulher. “Eu esqueci os braceletes que eu estava usando no hotel. Eu não sei o que o Matheus fez com isso depois, se ele descartou antes de alguém entrar no quarto ou não. Porque eu nunca mais toquei nesse assunto com ele também, segui a vida como se nada tivesse acontecido”, encerrou ela na conversa.

Ainda de acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, fontes próximas revelou que um dos casos envolvendo traição teria acontecido durante um show da dupla sertaneja na Villa Country, quando o cantor Matheus teria ficado com a cantora Brunna Bernardy.

Brunna ficou conhecida por causa de seu relacionamento conturbado com o jogador Deyverson, com quem teve uma filha. A relação terminou em meio a acusações públicas e disputas judiciais, incluindo questões de pensão e guarda.

Brunna se pronunciou sobre as informações divulgadas pelo Metrópoles e portal LeoDias. “Acabei de ser surpreendida com algumas fake news que estão rolando em sites de fofoca envolvendo o meu nome, muito me estranha de onde tiraram essa ideia/informação, alguma louca me envolveu nisso porque eu estava no show. Não vou citar nomes, porque o que a gente foca, expande. Para quem tá acompanhando, gente, eu fico passada de onde as pessoas tiram essas coisas”, disse.

A cantora disse que “nunca trocou duas palavras pessoalmente” com Kauan, mas que se trata de uma “pessoa conhecida da área do sertanejo”. “Eu estava lá sim para assistir ao show e saí com uma amiga e tenho provas disso, e essa pessoa que levantou essas fake news vão ter que provar o que estão dizendo, meus advogados já estão entrando em contato com ação, porque é sério. Não acreditem gente, é tudo mentira. Mais essa na minha vida”, concluiu.

Segundo a coluna, as polêmicas não param por aí. Segundo as fontes citadas pelo jornal, durante a gravação do DVD da dupla em Belo Horizonte, Matheus teria levado outras mulheres para o camarim, e a situação teria gerado um clima tenso nos bastidores. A situação teria levado a uma briga de Paula Aires com o cantor. O casal estava junto há 14 anos e tiveram dois filhos: Davi, de 10 anos, e João Pedro, de 7.