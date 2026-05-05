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Matheus Aleixo quebra silêncio sobre rumores de traição: 'É difícil entender'

Cantor, que faz dupla com Kauan, se pronunciou e disse que nunca viu a pessoa apontada como responsável pelo término do casamento de 14 anos com Paula Aires

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2026 às 06:43

Ana Paula Aires e Matheus
Ana Paula Aires e Matheus Crédito: Reprodução | Instagram

Matheus Aleixo se pronunciou sobre os diversos rumores de uma possível traição que teria culminado no fim do seu casamento de 14 anos com Paula Aires. Prints que circularam na web sugeriam que o cantor, que faz dupla com Kauan, teria se relacionado com Bruna Bernardi, cantora sertaneja. Em um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (4), o artista falou diretamente sobre as especulações.

"É difícil entender como as pessoas sempre precisam de um motivo pra explicar o fim de algo que foi real. Nem toda separação envolve terceiros. Às vezes, envolve dor, maturidade e decisões difíceis que nos fazem olhar pra dentro", afirmou.

Matheus Aleixo e Paula

Matheus Aleixo e Paula por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula por Reprodução
Matheus Aleixo, Paula e filhos por Reprodução
Matheus Aleixo, Paula e filhos por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula por Reprodução
Matheus Aleixo, Paula e filhos por Reprodução
Matheus Aleixo se pronunciou nas redes sociais por Reprodução
Paula compartilhou reflexão após anúncio sobre o fim do casamento por Reprodução
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Matheus Aleixo e Paula por Reprodução

Em seguida, Matheus falou não conhece a pessoa apontada como pivô para o fim de seu casamento. "Pra esclarecer de forma definitiva: eu NUNCA VI a pessoa que estão apontando como pivô da nossa separação. Ou seja: uma invenção vazia, sem nenhum fundamento. Eu e a Paula estamos passando por um momento muito delicado. O mínimo que esperamos é respeito".

Os boatos de traição surgiram após o portal LéoDias ter acesso aos prints de uma "amiga" da ex-mulher de Matheus, alertando sobre a traição do cantor com uma cantora sertaneja.

Matheus Aleixo negou rumores de traição
Matheus Aleixo negou rumores de traição Crédito: Reprodução

"Miga, não aguento injustiça, enquanto você tá viajando seu marido tá pegando e trocando mensagens com essa aí. Investiga que vai ver que estou falando a verdade! Ela estava no Villa Country. E depois você já sabe o que aconteceu", diz as mensagens presentes na imagem.

"Tô te dando um grande toque, porque se fosse comigo eu gostaria de saber, se eu fosse você não confiaria, porque sinto muito te dizer, ele não vale nada. Se você investigar um pouquinho vai saber a verdade. Mas se quiser fechar os olhos é com você", continua.

Paula conversou com o portal e afirmou que o perfil não passava de uma conta fake usada para atingir os dois. "Tudo bem, na medida do possível. Sim esse perfil fake que me mandou e descobrimos [que era falso]. Eu de fato confio na fidelidade do Matheus. Nosso problema estava em outra esfera. Mas confio que o tempo vai fazer a gente se reencontrar. Obrigada pelo contato".

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