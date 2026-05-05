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Ex de Matheus Aleixo se pronuncia após rumores de que teria sido traída: 'Vida que segue'

Cantor, da dupla com Kauan, e Paula Aires anunciaram o fim do casamento de 14 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2026 às 07:33

Matheus Aleixo e Paula Aires Crédito: Reprodução

Paula Aires reagiu, nas redes sociais, sobre os rumores de que teria sido traída pelo então marido, o cantor Matheus Aleixo, da dupla com Kauan. Os dois anunciaram o fim do casamento de 14 anos no último sábado (5). Pouco depois, circularam na internet prints que sugeriam que o artista teria se relacionado com Bruna Bernardi, cantora sertaneja.

Nos Stories do Instagram, Paula afirmou: "Já está tudo esclarecido. Obrigada pelo apoio. Tanta, mas tanta gente torcendo. Amigos que agora sei exatamente quem são e que sempre estarão comigo. De coração, obrigada! Vida que segue…".

Post de Paula Aires Crédito: Reprodução/Instagram

O próprio Matheus também usou a rede social para negar os rumores. Em um desabafo, ele disse que nem mesmo conhece a mulher apontada como pivô para o fim de seu casamento.

"É difícil entender como as pessoas sempre precisam de um motivo pra explicar o fim de algo que foi real. Nem toda separação envolve terceiros. Às vezes, envolve dor, maturidade e decisões difíceis que nos fazem olhar pra dentro", iniciou.

Matheus Aleixo e Paula 1 de 12

"Pra esclarecer de forma definitiva: eu NUNCA VI a pessoa que estão apontando como pivô da nossa separação. Ou seja: uma invenção vazia, sem nenhum fundamento. Eu e a Paula estamos passando por um momento muito delicado. O mínimo que esperamos é respeito", completou.

Matheus Aleixo negou rumores de traição Crédito: Reprodução

Os boatos de traição surgiram após o portal LéoDias ter acesso aos prints de uma "amiga" da ex-mulher de Matheus, alertando sobre a traição do cantor com uma cantora sertaneja.

"Miga, não aguento injustiça, enquanto você tá viajando seu marido tá pegando e trocando mensagens com essa aí. Investiga que vai ver que estou falando a verdade! Ela estava no Villa Country. E depois você já sabe o que aconteceu", diz as mensagens presentes na imagem.

"Tô te dando um grande toque, porque se fosse comigo eu gostaria de saber, se eu fosse você não confiaria, porque sinto muito te dizer, ele não vale nada. Se você investigar um pouquinho vai saber a verdade. Mas se quiser fechar os olhos é com você", continua.