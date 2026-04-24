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Morre Fabiano Thomas Vannucci, ex-ator mirim da Globo, aos 53 anos

Diretor de cinema e filho de Augusto César Vannucci sofreu um infarto no Rio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 14:35

Morre Fabiano Thomas Vannucci, ex-ator mirim da Globo, aos 53 anos Crédito: Reprodução/Instagram/TV Globo

Nesta sexta-feira (24), faleceu no Rio de Janeiro, o diretor de cinema Fabiano Thomas Vannucci, aos 53 anos, vítima de um infarto fulminante. O artista conquistou o Brasil ainda criança como estrela de programas infantis icônicos da TV Globo.

A notícia foi dada pela ex-esposa de Fabiano, a atriz Izabella Bicalho, que descreveu o momento como 'dias bem tristes'. O velório acontece hoje, no tradicional Cemitério São João Batista, em Botafogo, onde amigos e familiares prestam as últimas homenagens a partir das 12h45.

Filho do renomado ator e diretor Augusto César Vannucci, ele estreou na televisão em 1983 no inesquecível especial 'Plunct, Plact, Zuuum'. No ano seguinte, também brilhou em 'Verde que te quero ver'. Embora tenha começado na frente das câmeras, foi atrás delas que ele consolidou sua carreira, tornando-se um respeitado diretor de cinema independente.

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O irmão de Fabiano, o produtor e cantor Rafael Vannucci, que usou as redes sociais para desabafar. "Meu irmão mais velho, cuidava de mim na infância. Era uma grande inspiração. Sempre falei que queria ser um profissional igual a ele", escreveu Rafael.

A partida repentina gerou uma onda de solidariedade entre colegas de profissão. Miguel Falabella expressou seu choque: "Nossa, tão moço". Nomes como Adriana Lessa, Betty Gofman e Kelzy Ecard também deixaram mensagens de apoio à família, relembrando o talento e o legado deixado pelo diretor.

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Tags:

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