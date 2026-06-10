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Ex-namorado de Madonna, Jesus Luz presenteia namorada com cirurgia de R$ 40 mil no Dia dos Namorados

O DJ e modelo surpreendeu a bailarina Rafaela Mesquita ao assumir os custos do procedimento cirúrgico

Kamila Macedo

Publicado em 10 de junho de 2026 às 22:20

Jesus Luz e Rafaela Mesquita Crédito: Reprodução/Instagram

O DJ e modelo Jesus Luz decidiu fazer uma surpresa para o Dia dos Namorados e presenteou a namorada, Rafaela Mesquita, com algo que ela desejava há bastante tempo. De acordo com a Caras, o artista desembolsou cerca de R$ 40 mil para viabilizar uma cirurgia para colocação de próteses de silicone.

De acordo com Rafaela, passar pelo procedimento cirúrgico era um sonho antigo. Diante disso, Jesus se dedicou a preparar a surpresa para a bailarina e organizou todos os detalhes para tornar o presente especial. “Sempre foi algo que eu queria fazer. Eu falava sobre isso há muito tempo e não imaginava que ele fosse me surpreender dessa forma. Quando ele me contou, fiquei muito emocionada”, disse Mesquita.

Como primeiro passo, a bailarina contou que o namorado a levou até a Clínica Leger, localizada no Rio de Janeiro. Para ela, a atitude demonstrou um cuidado que superou o valor material. "Sempre foi um sonho meu e eu nunca imaginei que receberia isso justamente no Dia dos Namorados. Foi uma surpresa muito especial e um momento que vou guardar para sempre”, declarou.

Jesus Luz 1 de 13

Jesus contou que teve a ideia após observar que a parceira comentava repetidas vezes sobre a vontade de fazer a operação. "Ela falava disso havia muito tempo e eu quis realizar esse sonho. A mulher já é linda, vai ficar fantástica", afirmou o modelo.